Jest ślisko, auto stanęło w poprzek autostrady

Po godzinie 7 na wysokości miejscowości Teresin zderzyły się cztery samochody.

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący oplem w wyniku śliskiej nawierzchni uderzył w barierę energochłonną i stanął w poprzek drogi. Kolejni trzej kierowcy nie byli w stanie zareagować i tak doszło do kolizji - wskazała asp. Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało.

Ruch powoli wraca do normy

Jeszcze przed godziną 8 oba pasy w kierunku Warszawy były całkowicie zablokowane. Po godzinie 9 udało się częściowo udrożnić ruch i kierowcy mogą kontynuować podróż jednym pasem.

- Na trasie kończy się sprzątanie po tym zdarzeniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to około godziny 10.20 przywrócony zostanie ruch drugim pasem - dodała asp. Król.

- Zwracajmy uwagę na komunikaty służb. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z nawigacji w samochodzie, która powinna wskazać ewentualnie utrudnienia i opóźnienia - dodał nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

"Wszystkie drogi pokryte są warstwą lodu"

Policjanci z Wielkopolski od rana apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. - Wszystkie drogi są pokryte warstwą lodu. Oczywiście główne ciągi komunikacyjne są już posypane solą, więc tam jazda jest odrobinę łatwiejsza. Natomiast chwila nieuwagi może spowodować, że stracimy panowanie nad naszym pojazdem i zakończymy podróż - przekazał nadkom. Święcichowski. Aktualnie policja ma informacje o około 190 kolizjach w Wielkopolsce.

Apel dotyczy nie tylko kierowców, ale i pieszych, którzy dziś szczególnie powinni na siebie uważać. W ich przypadku jeden niewłaściwy ruch może skończyć się kontuzją. Służby zalecają, by ci, którzy mogą, zrezygnowali na razie z wychodzenia. Zalecają również, by piesi wybierali odpowiednie obuwie z antypoślizgową podeszwą.

