Wjechał na przejazd, zderzył się z pociągiem. Kierowca nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie gnieźnieńskim Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Szczytnikach Czerniejewskich koło Gniezna. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 6.14. - Ze zgłoszenia wynikało, że auto osobowe zderzyło się z pociągiem, którym podróżowało siedem osób. Niestety, w wypadku zginął kierowca samochodu - przekazał dyżurny gnieźnieńskiej straży pożarnej.

Nie żyje kierowca forda Źródło: gniezno24.com

Jak ustalili wstępnie policjanci, kierujący fordem jechał od strony Czerniejewa. - Z nieznanej przyczyn wjechał na przejazd kolejowy, wyłamując przy tym rogatki, prosto pod nadjeżdżający pociąg - wskazała aspirant sztabowa Anna Osińska, rzeczniczka policji w Gnieźnie.

Żadna z osób podróżujących pociągiem nie odniosła obrażeń. - Zapewniono dla nich komunikację zastępczą - dodał dyżurny.

Ruch kolejowy na trasie Gniezno-Września jest wstrzymany. Zablokowana jest również droga krajowa nr 15. Na miejscu pracują służby. W działaniach uczestniczą trzy zastępy straży pożarnej.

O wypadku pierwszy poinformował portal gniezno24.com.

Ruch na szlaku kolejowym oraz ruch drogowy na trasie dk15 jest wstrzymany Źródło: gniezno24.com