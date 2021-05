Korytarz życia na A2. "Wzorowe zachowanie kierowców"

Jedni zjechali do lewej strony, drudzy do prawej i nikt nie próbował przejechać środkiem, żeby ominąć korek. Policjanci ze Świebodzina (woj. lubuskie) pokazują nagranie z akcji na autostradzie i chwalą kierowców, którzy utworzyli wzorowy korytarz życia.

- Po błyskawicznym dotarciu jesteśmy w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku tak, by nie dochodziło do kolejnych zdarzeń, a także udzielić niezbędnej pomocy dla poszkodowanych. Jest to istotne zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu. Tam też najtrudniej dojechać do miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. Dlatego tak ważne jest tworzenie korytarza życia. Lubuscy kierowcy zachowali się wzorowo - przekazał sierż. sztab. Łukasz Celiński ze świebodzińskiej policji.