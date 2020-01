Mgła, a on gnał 230 kilometrów na godzinę. Zapłaci najwyższą karę

W mgle gęstej jak mleko pędził 230 kilometrów na godzinę. Gdy zatrzymała go policja, tłumaczył, że spieszy się z rodziną na święta. I mleko się rozlało - sąd właśnie ukarał lekkomyślnego kierowcę najwyższą możliwą grzywną. Do tego stracił prawo jazdy.

Trasę ekspresową kierowca chciał pokonać ekspresowo - na drodze, na której jest ograniczenie prędkości do 120 kilometrów na godzinę, jechał niemal dwa razy szybciej. W dodatku wszystko działo się w gęstej mgle, przy bardzo ograniczonej widoczności i na śliskiej nawierzchni. - Nie miałby on szans właściwie zareagować na nagłe zagrożenie. Także kierowcy jadący przed 46-latkiem nie mogli go nawet zauważyć w odpowiednim momencie - podkreślał Marcin Ruciński ze świebodzińskiej policji.