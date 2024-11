Poznańscy policjanci poszukiwali dwóch osób, które mogą mieć związek z pożarem, do którego doszło na molo na Jeziorze Strzeszyńskim. Wizerunki nastolatków uchwyciły kamery monitoringu. Funkcjonariusze apelowali o pomoc w ich identyfikacji. Już po kilku godzinach się to udało.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce prowadzą postępowanie w sprawie pożaru molo na Jeziorze Strzeszyńskim, do którego doszło 26 października około 6 rano. Policjanci we wtorek, 5 listopada, poprosili o pomoc w identyfikacji dwóch osób, które zarejestrowały kamery monitoringu. Mogą one mieć związek z wybuchem pożaru.