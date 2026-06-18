Poznań Stawiali maszt, nagle coś poszło nie tak Oprac. Filip Czekała |

Poznań. Podczas montażu runął maszt 5G przy ulicy Malwowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Instagram @poznanmoment

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Do zdarzenia doszło w środę po południu przy ulicy Malwowej na Osiedlu Kwiatowym. Nagranie ze zdarzenia opublikował profil @poznanmoment. Podczas montażu runął kilkudziesięciometrowy maszt, który miał zostać posadowiony na podstawie.

- Sytuacja miała miejsce około godziny 14.20. Podczas stawiania masztu komunikacyjnego sieci 5G doszło do pęknięcia pasa mocującego i maszt przewrócił się na ziemię - wyjaśnia młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Policjanci ustalili i wylegitymowali wszystkie osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu - informuje Klój.

Będzie kontrola

Na miejscu zdarzenia odbędzie się kontrola nadzoru budowlanego. Jak przekazał TVN24 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski, budowa miała pozwolenie i była prowadzona legalnie. Na razie nie przesądza, czy zakwalifikują to jako katastrofę budowlaną czy wypadek przy montażu elementów prefabrykowanych.