Stawiali maszt, nagle coś poszło nie tak
Do zdarzenia doszło w środę po południu przy ulicy Malwowej na Osiedlu Kwiatowym. Nagranie ze zdarzenia opublikował profil @poznanmoment. Podczas montażu runął kilkudziesięciometrowy maszt, który miał zostać posadowiony na podstawie.
- Sytuacja miała miejsce około godziny 14.20. Podczas stawiania masztu komunikacyjnego sieci 5G doszło do pęknięcia pasa mocującego i maszt przewrócił się na ziemię - wyjaśnia młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Policjanci ustalili i wylegitymowali wszystkie osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu - informuje Klój.
Będzie kontrola
Na miejscu zdarzenia odbędzie się kontrola nadzoru budowlanego. Jak przekazał TVN24 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski, budowa miała pozwolenie i była prowadzona legalnie. Na razie nie przesądza, czy zakwalifikują to jako katastrofę budowlaną czy wypadek przy montażu elementów prefabrykowanych.