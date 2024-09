Bójka nad jeziorem. Dwie osoby w szpitalu, cztery zatrzymane

Dwie osoby trafiły do szpitala, cztery zostały zatrzymane po nocnej bójce w Śremie. Uczestnicy zdarzenia do walki użyli między innymi rozbitych butelek.

- Policjanci ustalają przebieg zdarzenia, w którym brało udział kilka osób. Dwóch mężczyzn, mieszkańców Śremu, z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, jako osoby podejrzane o udział w bójce. Jeden z tych mężczyzn jest obywatelem Argentyny, a trzech to obywatele Kolumbii. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu - podała podinsp. Ewa Kasińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Kasińska przekazała w niedzielę, że uczestnicy bójki użyli do walki rozbitych butelek. Dodała, że trzech z zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn było nietrzeźwych.