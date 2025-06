15-latek pojechał z kolegami na ryby. Nie żyje

15-latek utonął w rzece Prosna w Rudzie Komorskiej Źródło: OSP Pyzdry

Jak przekazał nam rzecznik Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni aspirant Adam Wojciński, do zdarzenia doszło 13 czerwca o godzinie 22 w Rudzie Komorskiej. Służby zostały poinformowane, że w rzece Prosna doszło do utonięcia młodego chłopaka.

15-latek pojechał z kolegami na ryby

- Z ustaleń policjantów wynikało, że 15-latek pojechał na ryby nad rzekę Prosna i był tam z dwoma kolegami. I właśnie oni wezwali pomoc - poinformował Wojciński.

Ciało 15-latka wyłowili z rzeki strażacy

15-latka nie udało się uratować

Ciało chłopca o godzinie 23.30 z wody wyciągnęli strażacy. Podjęta została akcja reanimacyjna, w której uczestniczyła także załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Życia 15-latka nie udało się uratować.

Czynności na miejscu zostały wykonane pod nadzorem prokuratora.

Życia 15-latka nie udało się uratować

