Rok po wyjeździe Rosjan weszliśmy do zamkniętego konsulatu. "Wyglądał jak escape room"

Kluczowe fakty:
- Dyplomaci z Rosji pod koniec listopada zeszłego roku opuścili willę przy ulicy Bukowskiej 53A w Poznaniu - Konsulat Generalny swojego kraju. 22 października 2024 roku zgodę na jego funkcjonowanie wycofał szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.
- Konsulat Rosji, a wcześniej ZSRR, działał w tym miejscu od 1960 roku.
- Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wspomina, że gdy pierwszy raz weszła do budynku, wyglądał jak escape room. Wszędzie leżały porozrzucane papiery, połamane meble i stare sprzęty.
- Rok po wyprowadzce Rosjan tvn24.pl jako pierwsze pokazuje jak ten budynek wyglądał w środku.
- W czwartek wpuścimy was do środka - usłyszeliśmy w poniedziałek od jednego z urzędników.