Poznań

Rok po wyjeździe Rosjan weszliśmy do zamkniętego konsulatu. "Wyglądał jak escape room"

Budynek po konsulacie Rosji w Poznaniu
Weszliśmy do budynku dawnego konsulatu Rosji w Poznaniu. Tak wyglądał punkt wizowy
Źródło: TVN24
Po roku od wyprowadzki Rosjan urzędnicy zgodzili się wpuścić nas z kamerą do niedostępnego dotąd budynku po konsulacie Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jako pierwsza redakcja możemy pokazać, co skrywa willa przy ulicy Bukowskiej 53A. Miejsce, do którego przeciętny Kowalski nie miał dotąd wstępu.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Dyplomaci z Rosji pod koniec listopada zeszłego roku opuścili willę przy ulicy Bukowskiej 53A w Poznaniu - Konsulat Generalny swojego kraju. 22 października 2024 roku zgodę na jego funkcjonowanie wycofał szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.
  • Konsulat Rosji, a wcześniej ZSRR, działał w tym miejscu od 1960 roku.
  • Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wspomina, że gdy pierwszy raz weszła do budynku, wyglądał jak escape room. Wszędzie leżały porozrzucane papiery, połamane meble i stare sprzęty.
  • Rok po wyprowadzce Rosjan tvn24.pl jako pierwsze pokazuje jak ten budynek wyglądał w środku.

- W czwartek wpuścimy was do środka - usłyszeliśmy w poniedziałek od jednego z urzędników.

Paweł Łabęda
Paweł Łabęda
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
