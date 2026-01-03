Logo strona główna
Poznań

Kradzież paliwa i pościg za kierowcą

Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Pościg za 28-latkiem. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, nie miał uprawnień
Źródło: Karol Schmidt/Kościan112
Po pościgu policjanci zatrzymali 28-letniego kierowcę. Mężczyzna był poszukiwany w związku z kradzieżą paliwa w Rakoniewicach (Wielkopolska). Szybko okazało się, że ma na sumieniu znacznie więcej.

Zgłoszenie do dyżurnego policji wpłynęło w sobotę o godzinie 3.28. Wynikało z niego, że na stacji w Rakoniewicach (Wielkopolska) doszło do kradzieży paliwa o wartości 222 złotych. Sprawca zatankował, a potem po prostu odjechał.

- Ustalono, że pojazd, którym poruszał się sprawca był wyposażony w niejednolite tablice rejestracyjne - inne z przodu i inne z tyłu. Wiadomo, że tylne tablice pochodziły z kradzieży. Samochód został ustawiony tyłem do dystrybutora w celu utrudnienia identyfikacji sprawcy -poinformował mł. asp. Karol Płócieniczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Jest kilka powodów, dla których ten kierowca nie powinien wsiadać za kierownicę
Jest kilka powodów, dla których ten kierowca nie powinien wsiadać za kierownicę
Źródło: Karol Schmidt/Kościan112

Ruszyli w pościg

Policjanci namierzyli poszukiwane auto na drodze krajowej nr 32 na terenie Grodziska Wielkopolskiego. Kierujący nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych i nie zamierzał się zatrzymywać.

- Pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ptaszkowem, kierujący wykonał manewr cofania i kontynuował ucieczkę w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, a następnie Kościana. Następnie, w rejonie miejscowości Sepienko, ominął utrudnienia w ruchu spowodowane zdarzeniem drogowym i wjechał na drogę ekspresową S5 w kierunku Leszna – zrelacjonował rzecznik.

Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Źródło: Karol Schmidt/Kościan112

Na wysokości węzła Leszno–Zachód  do pościgu dołączyli policjanci z Leszna. Kierującego seatem udało się zatrzymać dopiero w Zbarzewie. Stało się to tuż po tym, jak na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Okazało się, że poza kierowcą w samochodzie jest też pasażerka. Nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Bez prawa jazdy, za to z aktywnym sądowym zakazem

Za kierownicą auta siedział 28-letni mieszkaniec powiatu szamotulskiego, a pasażerka to 24-letnia Poznanianka. - Badanie przeprowadzone przy użyciu narkotestu wykazało obecność środków odurzających, wstępnie wskazujących na metamfetamnę. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Badanie stanu trzeźwości nie wykazało obecności alkoholu w organizmie - powiedział policjant.

Wiadomo, że 28-latek posiadał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte, bo kierował pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości.

28-latek trafił do komendy. - Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu, kierowanie pod wpływem środków odurzających, używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu i jej wcześniejszą kradzież, spowodowanie kolizji drogowej oraz kradzież paliwa – wyliczył mł. asp. Płócieniczak.

pc

Autorka/Autor: aa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Karol Schmidt/Kościan112

