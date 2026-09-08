Wielkopolskie Ciężarówki w ogniu. Strażacy ugasili pożar, teraz pora na biegłego Aleksandra Arendt-Czekała |

Pożar ciężarówek w Rabowicach koło Swarzędza Źródło wideo: Swarzędz Live Źródło zdj. gł.: Swarzędz Live

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W poniedziałek, po godzinie 23 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące pożaru na terenie należącym do jednej z firm w Rabowicach (Wielkopolska). Okazało się, że w ogniu stanęło kilka ciężarówek.

Spłonęło kilka ciężarówek Źródło zdjęcia: Swarzędz Live

Na miejsce ruszyło sześć zastępów straży pożarnej. Po północy dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa poinformował, że sytuacja jest opanowana i nie ma osób poszkodowanych.

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Biegły ustali, co się wydarzyło

Sprawą pożaru zajmuje się teraz policja.

- W pożarze spłonęły cztery ciężarówki, a piąta uległa nadpaleniu. Jeszcze dzisiaj odbędą się na miejscu oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Zadaniem biegłego będzie ustalenie okoliczności tego zdarzenia - powiedział podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.