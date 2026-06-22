Zderzenie autobusu z tramwajem, są ranni
Strażacy zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej otrzymali o godz. 12.54. - Na miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej, dojechało już sześć. Wstępnie wiadomo o czterech osobach poszkodowanych - mówi dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Według wstępnych informacji obrażenia osób poszkodowanych (to motorniczy i dwoje pasażerów tramwaju oraz kierowca autobusu) nie zagrażają ich życiu.
Motorniczy wyszedł z kabiny o własnych siłach. - Stan tramwaju naprawdę dramatycznie wygląda. Ze wstępnych pierwszych ustaleń, które przekazali ratownicy medyczni, motorniczy doznał urazu głowy, jak również biodra. Został przetransportowany do szpitala celem dalszych badań - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Tramwaj się wykoleił
- Doszło do zderzenia tramwaju linii numer 3, który jechał w kierunku centrum, z autobusem. Tramwaj się wykoleił - mówi Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.
Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że sprawcą wypadku był kierujący autobusem. - Kierowca autokaru nadjeżdżając z ulicy Naramowickiej w kierunku ronda Solidarności wjechał na skrzyżowanie, wymuszając pierwszeństwo przejazdu - wyjaśnia Paterski.
W autobusie nie było żadnych pasażerów.
Jak podkreśla, siła uderzenia była na tyle duże, przesunęła o kilka metrów ważący kilka ton autokar.
Policja na miejscu zdarzenia ustala dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia. - Wykonamy oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczymy monitoring, jak również przesłuchamy świadków - informuje Paterski.
Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu nie zostali oni na miejscu przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. - Kiedy tylko lekarze wyrażą na to zgodę, obydwaj kierowcy zostaną przebadani. Na pewno zostanie także im podana pobrana krew do dalszych badań - dodaje Paterski.
Tramwaje kursują objazdami
Od godziny 12.57 wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki Błażeja.
"Tramwaje linii 3 i 10 zostały skrócone do pętli Wilczak. Na odcinku Wilczak – Błażeja uruchomiona została komunikacja 'za tramwaj'. Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami" - podaje MPK Poznań.
Z poważnymi utrudnieniami przez najbliższe kilka godzin muszą liczyć się także kierowcy. - Całe skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. - Apelujemy do wszystkich {oznaniaków, żeby wzięli pod uwagę przy swoich podróżach właśnie to skrzyżowanie, aby je omijać. Policjanci będą kierowali na objazdy - przekazuje Paterski.