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Poznań

Zderzenie autobusu z tramwajem, są ranni

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Poznań - zderzenie autokaru z tramwajem
Podkom. Łukasz Paterski o wypadku tramwaju i autobusu w Poznaniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Instragram.com /@poznanmoment
Na ulicy Naramowickiej w Poznaniu zderzyły się autobus i tramwaj linii 3. W wyniku wypadku tramwaj wykoleił się. Ranne zostały cztery osoby, są poważne utrudnienia.

Strażacy zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej otrzymali o godz. 12.54. - Na miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej, dojechało już sześć. Wstępnie wiadomo o czterech osobach poszkodowanych - mówi dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Według wstępnych informacji obrażenia osób poszkodowanych (to motorniczy i dwoje pasażerów tramwaju oraz kierowca autobusu) nie zagrażają ich życiu.

Motorniczy wyszedł z kabiny o własnych siłach. - Stan tramwaju naprawdę dramatycznie wygląda. Ze wstępnych pierwszych ustaleń, które przekazali ratownicy medyczni, motorniczy doznał urazu głowy, jak również biodra. Został przetransportowany do szpitala celem dalszych badań - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Tramwaj się wykoleił

- Doszło do zderzenia tramwaju linii numer 3, który jechał w kierunku centrum, z autobusem. Tramwaj się wykoleił - mówi Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

Autobus po wypadku
Autobus po wypadku
Źródło zdjęcia: Instagram.com /@poznanmoment
Wśród rannych jest motorniczy
Wśród rannych jest motorniczy
Źródło zdjęcia: Instagram.com /@poznanmoment

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że sprawcą wypadku był kierujący autobusem. - Kierowca autokaru nadjeżdżając z ulicy Naramowickiej w kierunku ronda Solidarności wjechał na skrzyżowanie, wymuszając pierwszeństwo przejazdu - wyjaśnia Paterski.

W autobusie nie było żadnych pasażerów.

Poznań - zderzenie autokaru z tramwajem
Poznań - zderzenie autokaru z tramwajem
Źródło zdjęcia: Instragram.com /@poznanmoment

Jak podkreśla, siła uderzenia była na tyle duże, przesunęła o kilka metrów ważący kilka ton autokar.

Policja na miejscu zdarzenia ustala dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia. - Wykonamy oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczymy monitoring, jak również przesłuchamy świadków - informuje Paterski.

Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu nie zostali oni na miejscu przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. - Kiedy tylko lekarze wyrażą na to zgodę, obydwaj kierowcy zostaną przebadani. Na pewno zostanie także im podana pobrana krew do dalszych badań - dodaje Paterski.

Na miejscu są poważne utrudnienia
Na miejscu są poważne utrudnienia
Źródło zdjęcia: Instagram.com /@poznanmoment

Tramwaje kursują objazdami

Od godziny 12.57 wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki Błażeja.

"Tramwaje linii 3 i 10 zostały skrócone do pętli Wilczak. Na odcinku Wilczak – Błażeja uruchomiona została komunikacja 'za tramwaj'. Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami" - podaje MPK Poznań.

Z poważnymi utrudnieniami przez najbliższe kilka godzin muszą liczyć się także kierowcy. - Całe skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. - Apelujemy do wszystkich {oznaniaków, żeby wzięli pod uwagę przy swoich podróżach właśnie to skrzyżowanie, aby je omijać. Policjanci będą kierowali na objazdy - przekazuje Paterski.

Źródło: tvn24.pl
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Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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