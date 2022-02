W porzuconych śmieciach zostawił dokumenty, przed jego domem na "wywóz" czekały kolejne worki

W Poznaniu przy ulicy Syreniej ktoś porzucił odpady, a wraz z nimi dokumenty. Sprawą zajął się strażnik miejski. "Na podstawie tych dokumentów funkcjonariusz ustalił adres, skąd pochodziły śmieci. Potwierdziła to kontrola gospodarowania odpadami, jaką strażnik przeprowadził w miejscu zamieszkania domniemanego sprawcy. Okazało się, że obok pojemników do gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości zgromadził śmieci zapakowane w takie same worki jak te, które znaleziono przy ulicy Syreniej. Najprawdopodobniej były uszykowane do wywiezienia na kolejne wysypisko” – poinformowała straż miejska.