Poznań Jechał rowerem, nagle pojazd stanął w płomieniach Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Płonący rower w centrum Poznania Źródło wideo: SMMP/Monitoring Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Poznaniu/Monitoring

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Na ulicy Szkolnej w Poznaniu rower stanął w płomieniach. Do tej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie.

"Podczas obserwacji kamer zauważyłem, jak rower Ubera zaczyna płonąć. Kierowca w ostatniej chwili z niego zeskoczył, a sam pojazd natychmiast stanął w płomieniach" - tak tę sytuację zrelacjonował dyżurny miejskiego monitoringu.

To właśnie dyżurny poinformował o sytuacji straż pożarną, która ruszyła na miejsce. Strażacy pojawili się po kilku minutach.

Miasto na podglądzie

System Monitoringu Wizyjnego Miasta w Poznaniu jest budowany od 24 lat. W stolicy Wielkopolski działa ponad 1600 kamer.

- Rola monitoringu miejskiego oraz dyżurnych jest nieoceniona, jeśli chodzi o działanie służb - zauważa Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej w Poznaniu.

W centrum Poznania spłonął rower Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Poznaniu/Monitoring

- Jeśli chodzi o tę sytuację z niedzieli, to naprawdę dyżurnemu należą się wyrazy uznania. To wielkie szczęście, że dostrzegł tę sytuację w porę i od razu zareagował. Na zdjęciach widać, że na tej ulicy był tłum ludzi i mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia - dodaje strażniczka.