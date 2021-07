Wyrzucił śmieci do lasu, wśród nich były dokumenty. Lekcję ekologii dostał za darmo, mandat, choć niski, musi zapłacić

Zamiast do śmietnika wyrzucił odpady do lasu. Nie uszło mu to płazem, bo na cztery foliowe worki natknęli się leśnicy, a wśród odpadów znaleźli dokumenty z dokładnym adresem osoby bliskiej sprawcy. Poznańska straż miejska dotarła do mężczyzny.

Strażnicy skontaktowali się ze wskazanym mężczyzną, a ten posprzątał wszystkie odpady, które wyrzucił do lasu oraz te, które znajdowały się w pobliżu. Maksymalny wymiar kary za to wykroczenie to 500 złotych. W tym przypadku nałożono mandat w wysokości 300 złotych. Ponadto sprawca pokrył koszty przekazania odpadów do właściwego punktu składowania. - Całkowicie darmowa była za to lekcja ekologii z zakresu postępowania z śmieciami. Wiem, że niektórzy internauci krytykowali wysokość mandatu. Chcę jednak zaznaczyć, że nie jest sztuką wystawić komuś mandat. Dla nas najważniejsze jest to, żeby sprawca zrozumiał swój błąd i więcej go nie popełniał. W tym przypadku, mamy nadzieję, że już więcej się z panem nie spotkamy w takich okolicznościach - wskazuje rzecznik.