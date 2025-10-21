Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Szyba na piankę, lusterka na taśmę. Skontrolowali auto-rupieć

Auto-rupieć na ulicach Poznania
Poznań. Stan techniczny auta pozostawia wiele do życzenia
Źródło: KMP Poznań
Zamiast naprawić uszkodzone elementy auta, postawił na piankę montażową i taśmę klejącą. Stwierdzić, że auto, którym jechał, pozostawiało wiele do życzenia, to jak nic nie powiedzieć. 48-latek z Poznania otrzymał zakaz dalszej jazdy i stracił dowód rejestracyjny. Za uchybienia będzie musiał też słono zapłacić.

- Kiedy policjanci kontrolują auto w tak złym stanie, to staramy się to pokazać i nagłośnić, żeby ostrzec innych kierowców przed konsekwencjami podróży takim pojazdem - mówi nam mł. asp. Anna Klój z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Chodzi o auto, które we wtorek rano zatrzymali do kontroli policjanci w Poznaniu. Na citroena pierwsi zwrócili uwagę strażnicy miejscy i to oni dali znać policji. Lista zastrzeżeń jest długa. Kontrola stanu technicznego wykazała m.in., że pojazd ma pękniętą przednią szybę. W dodatku była ona od innego modelu auta. A zamontowano ją za pomocą pianki montażowej. Jakby tego było mało, auto jeździło na czterech różnych oponach, miało zbite reflektory i lampy. Stwierdzono również brak mocowania akumulatora. Ważnym elementem wyposażenia najwyraźniej była też taśma klejąca. To za jej pomocą zamontowano popękane wkłady lusterek i zderzaki. W aucie przerobiono również instalację elektryczną.

Szyba przymocowana za pomocą pianki montażowej
Szyba przymocowana za pomocą pianki montażowej
Źródło: KMP Poznań

- Oprócz zakazu dalszej jazdy, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, 48-letni mieszkaniec Poznania został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 3000 złotych - poinformowała aspirant Klój.

Okazało się, że auto nie miało ważnych badań diagnostycznych od 2022 roku. Policjanci przypominają, że niedopilnowanie stanu technicznego auta może się zakończyć mandatem, ale konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. - Trzeba mieć świadomość, że wsiadając za kierownicę auta w złym stanie, narażamy nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale i innych uczestników ruchu drogowego - dodała Klój.

Auto-rupieć na ulicach Poznania
Auto-rupieć na ulicach Poznania
Źródło: KMP Poznań
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Poznań

Udostępnij:
TAGI:
Policjasamochody
Czytaj także:
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
BIZNES
Zatrzymanie podejrzanego o napad
Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok
Olsztyn
imageTitle
Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata bez utytułowanych narciarzy
EUROSPORT
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
BIZNES
Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo
Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób
Białystok
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
WARSZAWA
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
METEO
Bezdzietne Polki i praca "do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
Bezdzietne Polki i "praca do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
KONKRET24
Najwyższa Izba Kontroli
Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN
Polska
instagram - Nikita Burdenkov shutterstock_2111971355
"Gorsza jakość i odkładanie snu na później". Winne jest nocne scrollowanie telefonu 
Anna Bielecka
W przydrożnym rowie znaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w zamkniętym samochodzie
Rzeszów
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
BIZNES
samolot Ił-20
Rosjanie nie robili tego od 10 lat. Znów zaczęli
Świat
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
BIZNES
Joe Biden
Joe Biden zakończył cykl radioterapii
Świat
Agata Kornhauser-Duda
Mówiła: coś się kończy, coś się zaczyna. Co się skończyło, a co zaczęło w karierze byłej pierwszej damy
Polska
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Uciekał, bo ma zakaz prowadzenia. W aucie miał siekierę, maczetę i miotacze gazu
Rzeszów
imageTitle
Sensacyjny mistrz z Tokio mówi dość. "Długo zwlekałem z decyzją"
EUROSPORT
Uciekinier na drodze
Muminek uciekł z mini zoo, wędruje nocami. Czeka na niego "narzeczona"
Kraków
Donald Trump
Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."
Świat
Przewodnik sam zszedł z dzieckiem
Z niemowlęciem weszli na oblodzone Rysy, zejść już nie potrafili
Kraków
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora. Zmarł po policyjnej interwencji
Kujawsko-Pomorskie
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch osób w domu
Katowice
imageTitle
Była gwiazda NFL zmarła po zatrzymaniu przez policję
EUROSPORT
Tomasz Kubiatowicz
Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"
Kultura i styl
GettyImages-2207574917
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
Świat
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
METEO
July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - Prior to the start of play on day two, players discuss how to deal with the scrambled board of freestyle chess during the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.
Cztery miliony możliwości. Grają w to nawet we śnie
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
BIZNES
budzik zegar zegarek shutterstock_1827671558
"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica