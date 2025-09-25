Ciężarówka uderzyła w wiadukt, kontenery spadły na jezdnię

Poznań, Przepadek. Ciężarówka uderzyła w wiadukt, spadł z niej kontener Źródło: Filip Czekała

Do zdarzenia doszło około godziny 9 na ulicy Przepadek w Poznaniu. Jadący od strony Alei Niepodległości kierowca ciężarówki wiozący na dwóch naczepach kontenery na plac budowy nie doszacował wysokości ładunku i uderzył w wiadukt kolejowy. W wyniku uderzenia kontenery spadły na jezdnię. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kontener spadł na jezdnię Źródło: Filip Czekała

Jak poinformowała dyżurna Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, szczegóły zdarzenia nie są jeszcze znane - funkcjonariusze dopiero dojeżdżają na miejsce zdarzenia.

Pociągi kursują, zablokowany jeden pas dla aut

Na ulicy Przepadek stoją znaki drogowe zakazujące wjazdu pojazdom o wysokosci przekraczającej 3,6 metra. Wiadukt znajduje się na linii kolejowej Poznań - Warszawa. Jak przekazał Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe w Poznaniu, nic nie wskazuje na to, by doszło do uszkodzenia konstrukcji, ruch kolejowy odbywa się bez utrudnień.

Z utrudnieniami liczyć muszą się kierowcy - wyłączony z ruchu jest pas w kierunku Winograd. Ruch kierowany jest ręcznie, samochody jadące od strony alei Niepodległosci zjeżdżają na środkowy pas, a ruch w kierunku centrum zaweżono do jednego pasa.

