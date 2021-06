Chcą nowego święta państwowego, dzień po Bożym Narodzeniu

Poznańskie muzea, Instytut Pamięci Narodowej i regionaliści chcą, by 27 grudnia - dzień, w którym 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie - był nowym świętem państwowym. Apel ma trafić po wakacjach na biurka prezydenta i premiera.

"To był fundament odradzającej się się ojczyzny"

- Powstanie Wielkopolskie miało ogromne znaczenie nie tylko dla Poznania i Wielkopolski ale dla całego odbudowującego się po zaborach kraju. Dzięki powstaniu wielkopolskiemu te ziemie zostały przyłączone do naszej ojczyzny - przypomina Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

- Trzy lata temu najważniejsze osoby w państwie doceniły to powstanie. Wręcz powiedziały, że to był fundament odradzającej się się ojczyzny. Bez Powstania Wielkopolskiego nie byłoby Polski. Polacy zasługują na święto, które pokazuje historię drogi do niepodległości zakończoną zwycięstwem - mówi.