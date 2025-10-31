Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet

Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Podejrzana miała znać swoje ofiary
Źródło: KWP Poznań
55-letnia Małgorzata R., oskarżona o dokonanie zabójstw dwóch seniorek w 2012 i 2013 roku, skazana została na 30 lat więzienia. Na jej trop wpadli po latach policjanci z wielkopolskiego Archiwum X. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Sąd Okręgowy w Poznaniu wydając wyrok uznał oskarżoną winną dokonania dwóch zabójstw, przyjmując kwalifikację z art. 148 par. 1 kk, czyli eliminując z opisu czynu wskazywane w akcie oskarżenia kwalifikacje dokonania zbrodni ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Za każdy z czynów sąd wymierzył oskarżonej karę 25 lat pozbawienia wolności i orzekł karę łączną 30 lat więzienia. Wyrok wydany w piątek nie jest prawomocny.

"Zbrodnie popełnione przez Małgorzatę R. miały charakter bardzo krwawy"

Uzasadniając wyrok sędzia Renata Żurowska wskazała, że zbrodnie popełnione przez Małgorzatę R. "miały charakter bardzo krwawy, co jednoznacznie wynika ze zdjęć miejsc zbrodni, z jakimi sąd mógł zapoznać się w aktach. W miejscu tych zbrodni znaleziono pewne ślady, które zostały zabezpieczone i które pozwoliły po wielu, wielu latach pracą i zaangażowaniem przede wszystkim policjantów z jednostki Archiwum X, odkryć, że na miejscu pierwszej zbrodni był odcisk daktyloskopijny, odcisk palców oskarżonej, a na miejscu drugiej zbrodni, na skarpetce ofiary, znajdowało się jej DNA".

Sędzia wskazała, że oczywiście sam fakt, że na miejscu zbrodni znaleziono odcisk palca czy materiał DNA, nie wskazuje jeszcze, że osoba, która mogła być w tych pomieszczeniach, dokonała przestępstwa. Sędzia zaznaczyła jednak, że oskarżona w jednych ze swoich wyjaśnień przyznała się i szczegółowo opisała przebieg zbrodni, a wersja wydarzeń przez nią przedstawiona korelowała ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Mimo że oskarżona odwołała później te wyjaśnienia, to – jak zauważył sąd – "bardzo swobodnie opowiedziała, na ile pamiętała, jak te zbrodnie wyglądały".

Piły razem herbatę, potem brutalnie atakowała. Zabiła dwie starsze kobiety
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Piły razem herbatę, potem brutalnie atakowała. Zabiła dwie starsze kobiety

- Oskarżona, która lansowała początkowo tezę, że w przypadku tego pierwszego zabójstwa dokonał tego jej mąż, opisując, gdzie ona miała siedzieć, zapomina o tym, że miejsce zbrodni zostało dokładnie obfotografowane. Oskarżona nie mogła siedzieć na zasłanym tapczanie, gdyż jak policja tam weszła, w tym miejscu, gdzie rzekomo siedziała oskarżona znajdowała się gazeta. Zasłanie tapczanów w ogóle nie było naruszone. Na stole w pokoju nie było rzekomych butelek wódki, o których mówiła oskarżona. Stała tylko szklanka, na której były odciski palców oskarżonej i kubek, z którego piła pokrzywdzona - argumentowała sędzia.

Wskazała też, że DNA na skarpetce drugiej ofiary nie mogło się tam znaleźć przypadkiem, ani nie mogło być – jak przekonywała oskarżona - efektem krótkiej wizyty u pokrzywdzonej na kilka miesięcy przez zabójstwem.

- Absurdalne jest założenie, żeby dokładnie tę samą skarpetkę nieruszaną i pozostającą w sterylnych warunkach (pokrzywdzona) trzymała od listopada, przez kilka miesięcy, do 5 marca następnego roku. Jak wskazują biegli, materiał DNA od 2013 roku mógł się utrzymać na tej sztuce odzieży tylko dlatego, że w dniu zdarzenia się na nim znalazł i był prawidłowo zabezpieczony – powiedziała.

"Nie dokonała tych zbrodni ze szczególnym okrucieństwem"

Jak przyznała sędzia, co prawda z zeznań świadków wynikało, że oskarżona bywała osobą porywczą i agresywną, to sąd uznał, że nie dokonała ona tych zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. - Każda zbrodnia jest ze swojej definicji czynem szczególnie okrutnym, bo prowadzi do pozbawienia życia człowieka. Żeby mówić o szczególnym okrucieństwie, musimy mieć coś więcej, niż fakt zabicia człowieka, żeby to szczególne okrucieństwo przyjąć. Szczególne okrucieństwo to jest zabijanie kogoś na raty, wydłużanie tego procesu śmierci, zabijanie na oczach osoby bliskiej, czyli coś więcej niż okrucieństwo wynikające z samego faktu tego, że się kogoś zabija – tłumaczyła sędzia.

Syn jednej z ofiar, oskarżyciel posiłkowy w sprawie, wnioskował o kwotę 250 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć matki. Sędzia wskazała, że "zasądzenie tej kwoty byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego" mając na uwadze relacje, jakie łączyły wówczas oskarżyciela i jego matkę. Sędzia przypomniała, że mężczyzna mieszkał ze swoją matką "przez ścianę", a jak sam przyznał, ostatni raz był u niej blisko cztery miesiące przed jej śmiercią. Sędzia zaznaczyła, że zachowywał się wobec matki nie w porządku, był wobec niej agresywny.

- Nie opiekował się matką. Jak spadła z krzesła i złamała żebra, była wieziona przez sąsiadkę do szpitala. (...) W takiej sytuacji zasądzenie zadośćuczynienia opartego de facto tylko na biologii, bo na krwi, która łączyła pokrzywdzoną i oskarżyciela posiłkowego, który przeżył nie tyle jej śmierć, co fakt, że w domu obok ktoś dokonał zabójstwa - byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, byłoby po prostu niegodne - podkreśliła sędzia.

Dwie zbrodnie

Do pierwszej zbrodni dokonanej przez Małgorzatę R. doszło w czerwcu 2012 r. Według ustaleń śledczych Małgorzata R. odwiedziła 81-letnią kobietę w związku z urodzinami seniorki. W pewnej chwili zaatakowała staruszkę, zadając jej kilkadziesiąt ciosów, m.in. nożem. Po dokonaniu zbrodni zabrała z domu zamordowanej co najmniej 1000 zł oraz dwa złote pierścionki i naszyjnik.

Do kolejnej zbrodni doszło w marcu 2013 r. W piwnicy domu przy ul. Nałęczowskiej w Poznaniu odkryte zostało ciało zamordowanej 82-latki. Kobieta była ciotką Małgorzaty R. Śledczy podali, że Małgorzata R. spotkała się z ciotką w sprawie pożyczonych pieniędzy. Oskarżona zadała ciotce ciosy młotkiem i siekierą. Przed wyjściem z domu miała zabrać co najmniej 1000 zł i złotą biżuterię.

Policjanci z Archiwum X

Mimo ujawnienia na miejscu zdarzeń licznych śladów i dowodów obie sprawy wówczas umorzono. Po latach wrócili do nich policjanci z wielkopolskiego Archiwum X, którzy ponownie przeanalizowali zabezpieczone dowody, a także zweryfikowali zeznania świadków. Prokuratura oskarżyła 55-letnią obecnie Małgorzatę R. o dwa zabójstwa popełnione ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o kradzież pieniędzy i biżuterii należących do pokrzywdzonych. Oskarżona początkowo nie przyznawała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Przy ponownym przesłuchaniu oświadczyła, że to zrobiła.

Proces kobiety rozpoczął się w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i zakończył zaledwie po jednej rozprawie. Prokurator w mowie końcowej wniósł o uznanie oskarżonej za winną obu zbrodni i wymierzenie jej kary za każdy z czynów dożywotniego pozbawienia wolności – i kary łącznej dożywocia – przyjmując kwalifikację opisaną w akcie oskarżenia. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego poparł wnioski prokuratora.

Obrona z kolei wniosła o uniewinnienie oskarżonej, przekonując, że Małgorzata R. „to normalna kobieta, z której prokuratura chce zrobić potwora”. Obrona podkreślała ponadto, że nie ma dowodów, które wskazywałyby na sprawstwo oskarżonej. Przez znaczną część rozprawy oskarżona płakała. W ostatnim słowie wniosła tak, jak jej obrońca.

Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Źródło: KWP Poznań
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuratura
Czytaj także:
Sędzia Daniel Jurkiewicz
Uchylone dożywocie za potrójne zabójstwo. Nowe ustalenia
Poznań
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg
BIZNES
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu
Świat
shutterstock_2263082775
Wody Polskie zawiadomiły prokuraturę w sprawie działki w Zabłotni
BIZNES
Robert Telus
Mus owocowy ze zdjęciem Telusa i faktura. "Nie zgadza się nic"
Polska
imageTitle
152 sędziów pod lupą prokuratury
EUROSPORT
Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan
Mieli zaatakować w Halloween. FBI udaremniło "brutalny" zamach
Świat
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
METEO
Xi Jinping
"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin
BIZNES
imageTitle
Największa transakcja w historii NBA sfinalizowana
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w pobliżu placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Z placu zabaw zniknęli dwaj chłopcy, "ogłoszono alarm"
Kraków
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
METEO
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
Tragiczny wypadek, nie żyje policjant
Opole
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
WARSZAWA
Jesse Eisenberg
Słynny aktor postanowił oddać nerkę nieznajomej osobie
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie
glejaki AdobeStock_1456904474
Przełom w leczeniu glejaków. Lek atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"
Zdrowie
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie
Świat
Rob Jetten
Wygrana D66 i szansa dla lidera partii. "Populistyczna fala nie jest czymś stałym"
Świat
Uszkodzona szyba w szkole
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt
Opole
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
BIZNES
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Manchesteru United zrezygnowała z pracy z powodu syna
EUROSPORT
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
METEO
Wojciech Młynarski recytuje swój "O rozsądku wiersz"
Paulina Młynarska wspomina ojca: jego wewnętrzny świat był pełen bólu
Polska
Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone
Wybuchł gaz, budynek częściowo runął, są poszkodowani
Łódź
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Zero restauracji, jeździć tylko w opancerzonych pojazdach. USA ostrzegają
Świat
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
BIZNES
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica