Pandka ruda uciekła z zoo. Znaleźli ją na terenie szpitala

Poszukiwania zaginionego zwierzęcia ruszyły przed godziną 14. "Jeśli ktoś zauważy pandkę rudą poza wybiegiem, prosimy o pilny kontakt poprzez naszego Facebooka. Bardzo prosimy, aby nie zbliżać się do zwierzęcia ani nie próbować go łapać – najlepiej od razu poinformować nas o lokalizacji" - napisało poznańskie zoo.

"Zgłosiła się na SOR"

Teraz czeka ją kwarantanna

Po tym jak ruszyły jej poszukiwania, do zoo trafiały sygnały od poznaniaków, którzy ją widzieli. - Dostawaliśmy sygnały od biegaczy, którzy widzieli ją na Malcie , na ścieżce między stawem Olszak a mauzoleum Mielochów. Potem widziana była przy Biedronce, a następnie już przy szpitalu. Przemieszczała się zapewne głównie po ziemi, po drodze musiała przejść przez jezdnie, mamy nadzieję, że zrobiła to na zielonym świetle - dodaje Koziński.

Jej narodziny były ważnym wydarzeniem

Uciekinierka to Kumari, młoda pandka, urodzona w czerwcu zeszłego roku . Były to pierwsze narodziny pandki rudej w poznańskim ogrodzie od 20 lat.

Wszystko wskazuje na to, że jej ucieczka nie była dziełam przypadku. - Uszkodzenia ogrodzenia są raczej zbyt duże, by mogło stać się to przypadkiem. Chyba, że akurat osiem śrub było wadliwych i doszło do ich poluzowania w wyniku warunków atmosferycznych - mówi Koziński.