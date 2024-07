Lotniska na całym świecie mają problemy

Dodała, że w związku z globalną awarią systemów linie lotnicze Raynair i Wizzair mają problemy z obsługą odpraw pasażerów. - Powoduje to, że część pasażerów musi być odprawiana na lotnisku poprzez alternatywny, używany wcześniej system. To wydłuża proces odprawy - oceniła Michajłow.

Zaapelowała do podróżnych, by sprawdzali status swojego lotu, kontrolowali tablicę przylotów i odlotów, na której są wyświetlane informację o opóźnieniach i odwołanych lotach. Dodała, że pasażerowie powinni znacznie wcześniej, przed planowanym odlotem, pojawić się na lotnisku.

Przerwa w dostępie do niektórych usług Microsoftu sparaliżowała w piątek działalność wielu firm na całym świecie. Amerykański gigant technologiczny poinformował, że podejmuje "środki łagodzące" do czasu rozwiązania problemu.

W Berlinie tymczasowo zawieszono działanie lotniska Berlin-Brandenburg, zakłócona jest też praca lotniska Schiphol w Amsterdamie. Lotnisko w Pradze informuje o kłopotach przy odprawie; przewiduje, że problemy będą trwać co najmniej do popołudnia. W Hiszpanii awaria doprowadziła do zakłóceń w pracy systemu firmy Aena zarządzającej wszystkimi lotniskami, co może spowodować opóźnienia lotów.