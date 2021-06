Dziesiątki zgubionych tablic rejestracyjnych podczas nawałnicy w Poznaniu

Profil Nasz Świt: Na ulicy Świt, na odcinku zaledwie 100 metrów znaleźliśmy kilkanaście tablic. Opublikowaliśmy ich zdjęcia na profilu. Mamy nadzieję, że trafią do właścicieli. Wszystkie tablice przekazaliśmy do Okręgowa Stacji Kontroli pojazdów przy ulicy Szamotulskiej 33 w Poznaniu.

Gdzie oddać tablicę? Gdzie odebrać zagubioną?

Anna Nowaczyk: Jeśli ktoś znajdzie tablicę rejestracyjną to warto, by przekazał ją do placówki, w która będzie mogła ją zwrócić kierowcy. Najszybciej będzie, jeśli zwrócimy się do wydziału komunikacji. Nie każdy ma taką możliwość, więc oczywiście tablice można też dostarczyć na najbliższy komisariat policji lub do referatu straż miejskiej.