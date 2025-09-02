Logo strona główna
Poznań

"Wybiegłam na dwóch zamaskowanych mężczyzn z pałkami". Ćwiczenia w galerii

shutterstock_2547603107
Poznań
Źródło: Google Earth
Galeria handlowa Avenida w Poznaniu przeprowadziła ćwiczenia bezpieczeństwa. Nieświadomi sytuacji klienci przeżyli chwile grozy, uciekając przed "napastnikami" w sklepie i wpadając na zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Galeria tłumaczy, że "chwilowy dyskomfort służy wyższemu celowi".

Ćwiczenia odbyły się 28 sierpnia rano. Początkowo w mediach pojawiały się informacje, że po ich zakończeniu "galeria została otwarta dla klientów", jednak w oświadczeniu przesłanym do redakcji tvn24.pl dyrekcja centrum przekazała, że klienci byli obecni w budynku także podczas ćwiczeń i nie było możliwości, by tego uniknąć.

Wystraszeni klienci opisują swoje doświadczenia w sieci. Jedna z takich osób była w salonie prasowym, kiedy zaczęły się ćwiczenia. Tak opisuje to matka jednej z klientek. - Wyszła (…) i zobaczyła, że rolety w pozostałych sklepach są zamknięte. Wróciła i powiadomiła sprzedawczynię, że coś się dzieje. One uciekły na zaplecze i nie zamknęły rolety, a córka została sama "na sklepie". Po chwili wpadło dwóch zamaskowanych mężczyzn, zaczęli coś krzyczeć, a córka uciekała między regałami. Myślała, że to prawdziwy napad, a nie ćwiczenia - relacjonuje mama 21-latki na łamach portalu epoznan.pl

- Ja miałam wczoraj podobne i traumatyczne doświadczenie, wybiegając z innego sklepu w Avenidzie. Też rolety nie zostały zamknięte i pracownicy kazali mi uciekać ze sklepu, a sami uciekli na zaplecze. Wybiegłam prosto na dwóch zamaskowanych mężczyzn z pałkami – relacjonuje inna klientka galerii.

Dym i strzały na Wawelu. Groźnie wyglądające ćwiczenia

Dym i strzały na Wawelu. Groźnie wyglądające ćwiczenia

Kraków

Kraków
Kolejarze pokazali, jak lokomotywa miażdży auto

Kolejarze pokazali, jak lokomotywa miażdży auto

WARSZAWA

WARSZAWA

Wzburzeni świadkowie kontaktowali się też ze stroną Poznań Moment na Instagramie. "Dobrze wiedzieć, że to były ćwiczenia, bo tak nie wyglądało z mojej perspektywy. Wybiegając z CCC natknęłam się na dwóch zamaskowanych mężczyzn z jakimiś pałkami, krzyczących 'dawać kasę'. Jeszcze mi się nogi trzęsą" – przekazała jedna z klientek, prosząca o anonimowość.

Kolejny internauta zaalarmował, że "jakiś wariat w Avenidzie biega z bronią", a on razem z obsługą i klientką z dzieckiem siedzi za zapleczu jednego ze sklepów. Wiadomość, że to ćwiczenia informator skomentował dobitnie: "Jak to są serio ćwiczenia to chyba po***ało kogoś. Jak można takie coś zorganizować i klientów narażać na taki stres".

Dyrekcja: to chwilowy dyskomfort

Zapytaliśmy dyrekcję Avenidy o sposób przeprowadzenia ćwiczeń.

"W nawiązaniu do zapytania dotyczącego ćwiczeń przeprowadzonych w Centrum Handlowym Avenida 28 sierpnia, uprzejmie informujemy, że były to pierwsze tego typu działania przeprowadzone w określonym scenariuszu, zorganizowane we współpracy z policją i służbami ratowniczymi, przy pełnym zabezpieczeniu medycznym. Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie, który ze względu na swoje sąsiedztwo z dworcem kolejowym i autobusowym stanowi szczególnie newralgiczne miejsce. Tego rodzaju działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinny zakładać element zaskoczenia, aby możliwe było rzetelne sprawdzenie reakcji i procedur bezpieczeństwa" – czytamy w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji.

A co z przestraszonymi klientami, którzy mogli zareagować paniką? "Zdajemy sobie sprawę, że część osób mogła odczuć niepokój lub silne emocje związane z symulowanym scenariuszem. W Avenidzie, jak również w innych tego typu obiektach w całej Polsce, próbne ewakuacje i takie ćwiczenia odbywają się regularnie i zazwyczaj towarzyszą im podobne emocje. Wierzymy jednak, że ten chwilowy dyskomfort służy wyższemu celowi, którym jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i pewność, że w razie wystąpienia realnego zagrożenia i prawdziwej ewakuacji, wszystko zadziała tak jak powinno".

"Jednocześnie podkreślamy, że cała akcja pozostawała pod pełną kontrolą służb. Razem z nimi wnikliwie analizujemy przebieg ćwiczeń. Wnioski z nich zostaną wykorzystane, aby jeszcze lepiej przygotować zarówno pracowników, jak i służby do prawidłowej reakcji w przypadku realnego zagrożenia. Bezpieczeństwo i komfort klientów oraz pracowników pozostają naszym absolutnym priorytetem" – zapewnia dyrekcja.

W kolejnym oświadczeniu, przesłanym do naszej redakcji we wtorek po tym, jak zadaliśmy dyrekcji centrum dodatkowe pytania, przedstawiciele Avenidy piszą następująco: "Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Centrum Handlowe w porozumieniu z Policją, która była na miejscu. Przeprowadzamy również szereg innych ćwiczeń mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie, koordynacji współpracy ze służbami bezpieczeństwa i ratunkowymi oraz ćwiczenia procedur kryzysowych. Bezpieczeństwo naszych klientów i personelu jest dla nas absolutnie priorytetowe. Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, potencjalne zagrożenia i newralgiczne położenie przy węźle komunikacyjnym, musimy być jak najlepiej przygotowani na różne sytuacje. Pozwoli nam to profesjonalnie działać w chwili ewentualnego rzeczywistego zagrożenia"

Obecność policji potwierdza Anna Klój, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. – Mieliśmy to zgłoszone, mieliśmy informację, że takie ćwiczenia będą, patrol policji był tam w charakterze obserwatorów – poinformowała policjantka.

Według przedstawiciel galerii niemożliwe było przeprowadzenie ćwiczeń pod nieobecność klientów: "Z uwagi na to, że część naszego Centrum, połączona z Dworcem Autobusowym i Kolejowym, funkcjonuje w trybie dwudziestoczterogodzinnym, organizujemy ćwiczenia w godzinach porannych, co ogranicza wpływ na funkcjonowanie naszego Centrum, a liczba klientów jest ograniczona. Co 2 lata przeprowadzamy również ćwiczenia z próbnej ewakuacji – jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.)".

"To może prowadzić do paniki"

O to, jak zazwyczaj przeprowadzane są tego typu ćwiczenia, zapytaliśmy Dariusza Nowaka, byłego policjanta i doradcę prezydenta Krakowa w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu wizyjnego. Jak wyjaśnił nasz rozmówca, tego typu ćwiczenia odbywają się w całej Polsce. - Natomiast my w Krakowie to robiliśmy w pustej galerii, czego nie da się oczywiście zrobić w połączeniu z dworcem – zaznaczył Nowak. Dodał, że "galeria to prywatny obiekt", a właściciel ma dużą swobodę co do tego, jak go prowadzi.

A co w sytuacji, gdy w budynku podczas groźnie wyglądających ćwiczeń przebywają nieuprzedzeni o niczym klienci i pracownicy? - To może prowadzić do paniki, do jakiejś sytuacji niekontrolowanej, kiedy nagle pojawiają się ludzie w kominiarkach, ktoś strzela, jest huk i tak dalej. Według mnie taka informacja, co się dzieje, że są ćwiczenia, przez megafony powinna do ludzi trafić – ocenia ekspert.

Jak tłumaczy Nowak, na miejscu ćwiczeń zawsze musi być między innymi karetka. – Nie dlatego, że coś się wydarzyło, ale dlatego, że zakładają to ćwiczenia. Innego rodzaju służby: straż pożarna, straż miejska, gazownia, wszystkie służby, które są w mieście, także biorą w takich ćwiczeniach udział – mówi.

Nasz rozmówca wyjaśnia też, że przeprowadzenie ćwiczeń każdorazowo jest poprzedzone przygotowaniem planu, w którym ujęte jest przede wszystkim zagrożenie, z którym mają zmierzyć się służby. Może to być atak terrorystyczny, podłożona bomba, atak chemiczny i inne. – Ćwiczenia mogą też sprawdzać mobilność pracowników galerii w przypadku zagrożenia, wówczas ich zaskakujemy – dodaje Nowak.

TVN24 HD
Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

