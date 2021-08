Zebrali pół tony opatrunków dla Libanu. Trafią do szpitali, w których "brakuje wszystkiego"

Pół tony opatrunków - taki transport wyruszy dziś z Poznania do ogarniętego kryzysem gospodarczym Libanu. Dary zebrała fundacja Redemptoris Missio, a przetransportują je polscy żołnierze. - Ważna jest każda pomoc, nawet doraźna - mówi prezes fundacji.

Dary z Polski zawiozą polscy żołnierze biorący udział w misji ONZ w Libanie, której głównym celem jest monitorowanie zawieszenia broni między Libanem a Izraelem w rejonie tak zwanej niebieskiej linii oraz ochrona lokalnej ludności. Transport środków z Poznania ruszy już dziś, w poniedziałek. Opatrunki powinny trafić do Libanu na początku września. - Ważna jest każda, nawet ta doraźna pomoc. Dzisiaj wysyłamy ponad pól tony pomocy, natomiast do tej pory przekazaliśmy już 30 ton tej pomocy. Mamy nadzieję, że będziemy to kontynuować, bo tam na miejscu potrzeba wszystkiego- opowiada Janiec-Palczewska.