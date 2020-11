Wielka błyskawica na drzwiach biura wiceministra

Błyskawica na drzwiach

- Drzwi trzeba będzie wymienić, zgłaszamy to wszystko na policję. To też przyczynek do refleksji dla tych, którzy na ostatniej sesji rady miasta twierdzili, że nie ma potrzeby przyjmowania stanowiska potępiającego wandalizm tych najbardziej radykalnych uczestników Strajku Kobiet – powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.