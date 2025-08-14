Logo strona główna
Poznań

Fragment budynku spadł na jezdnię

Fragment elewacji oderwał sie od budynku
Poznań. Fragment elewacji oderwał się od kamienicy
Źródło: Instagram @poznanmoment
W Poznaniu przy Rynku Jeżyckim oderwała się część elewacji budynku i spadła na jezdnię oraz chodnik. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ruch tramwajowy w tym miejscu był wstrzymany.

Do zdarzenia doszło około godziny 10.45 na ulicy Dąbrowskiego na wysokosci Rynku Jeżyckiego. - Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że oderwał się kawałek elewacji, fragment tynku i spadł na chodnik i jezdnię - informuje dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Fragment elewacji oderwał się od budynku
Fragment elewacji oderwał się od budynku
Źródło: Instagram @poznanmoment

Na szczęście nikomu nic się nie stało. W miejscu, w którym spadł tynk, jest duży ruch pieszy - w kamienicach w przyziemiu działają sklepy i punkty usługowe, jest tam też przystanek tramwajowy. Po drugiej stronie ulicy jest popularny rynek z owocami, warzywami, artykułami spożywczymi, odzieżą i kwiatami.

Na miejsce wezwano straż pożarną
Na miejsce wezwano straż pożarną
Źródło: Instagram @poznanmoment

Na miejsce został wysłany jeden zastęp straży. - Czekaliśmy na nadzór budowlany, zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia i wróciliśmy już do bazy - przekazał dyżurny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To, co zrobiono z tą kamienicą, to zbrodnia". Magistrat skierował sprawę do prokuratury

Spalonej kamienicy już nie ma, teraz wrócą tramwaje

Spalonej kamienicy już nie ma, teraz wrócą tramwaje

Sprawdzą, czy budynek przechodził obowiązkowe kontrole

Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zapowiedział, że jeszcze dzisiaj odbędzie się kontrola tej kamienicy, która już wcześniej znajdowała się pod lupą urzędu po tym, jak już raz doszło do podobnego zdarzenia.

- Odbędzie się bardzo kompleksowa kontrola w zakresie sposobu utrzymania i stanu technicznego całego tego budynku - mówi Łukaszewski.

Podczas kontroli zarządca budynku dostanie dyspozycję od nadzoru budowlanego, jakie zadania i zabezpieczenia ma wykonać. - Na tej dzisiejszej kontroli sprawa się nie skończy. Sprawdzimy, czy właściciel tego obiektu zlecał okresową kontrolę stanu technicznego, przede wszystkim chodzi o tę roczną, kiedy sprawdza się wszystkie zewnętrzne elementy obiektu - czy nie stwarzają zagrożenia, czy grożą jakimś uszkodzeniem, czy nie są zarysowane czy pęknięte - mówi Łukaszewski.

Jak przyznaje, zagrożenie było ogromne. Można mówić o dużym szczęściu, że nikt nie ucierpiał.

Tynk spadł tuż przy przystanku tramwajowym
Tynk spadł tuż przy przystanku tramwajowym
Źródło: Instagram @poznanmoment

Na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Roosevelta do Rynku Jeżyckiego na kilkadziesiąt minut wstrzymano ruch tramwajowy. Tramwaje linii 8 i 18 w kierunku Ogrodów kursowały objazdami przez ulice Zwierzyniecką i Kraszewskiego.

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Instagram @poznanmoment

