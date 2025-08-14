Fragment budynku spadł na jezdnię

Poznań. Fragment elewacji oderwał się od kamienicy Źródło: Instagram @poznanmoment

Do zdarzenia doszło około godziny 10.45 na ulicy Dąbrowskiego na wysokosci Rynku Jeżyckiego. - Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że oderwał się kawałek elewacji, fragment tynku i spadł na chodnik i jezdnię - informuje dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Fragment elewacji oderwał się od budynku Źródło: Instagram @poznanmoment

Na szczęście nikomu nic się nie stało. W miejscu, w którym spadł tynk, jest duży ruch pieszy - w kamienicach w przyziemiu działają sklepy i punkty usługowe, jest tam też przystanek tramwajowy. Po drugiej stronie ulicy jest popularny rynek z owocami, warzywami, artykułami spożywczymi, odzieżą i kwiatami.

Na miejsce wezwano straż pożarną Źródło: Instagram @poznanmoment

Na miejsce został wysłany jeden zastęp straży. - Czekaliśmy na nadzór budowlany, zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia i wróciliśmy już do bazy - przekazał dyżurny.

Sprawdzą, czy budynek przechodził obowiązkowe kontrole

Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zapowiedział, że jeszcze dzisiaj odbędzie się kontrola tej kamienicy, która już wcześniej znajdowała się pod lupą urzędu po tym, jak już raz doszło do podobnego zdarzenia.

- Odbędzie się bardzo kompleksowa kontrola w zakresie sposobu utrzymania i stanu technicznego całego tego budynku - mówi Łukaszewski.

Podczas kontroli zarządca budynku dostanie dyspozycję od nadzoru budowlanego, jakie zadania i zabezpieczenia ma wykonać. - Na tej dzisiejszej kontroli sprawa się nie skończy. Sprawdzimy, czy właściciel tego obiektu zlecał okresową kontrolę stanu technicznego, przede wszystkim chodzi o tę roczną, kiedy sprawdza się wszystkie zewnętrzne elementy obiektu - czy nie stwarzają zagrożenia, czy grożą jakimś uszkodzeniem, czy nie są zarysowane czy pęknięte - mówi Łukaszewski.

Jak przyznaje, zagrożenie było ogromne. Można mówić o dużym szczęściu, że nikt nie ucierpiał.

Tynk spadł tuż przy przystanku tramwajowym Źródło: Instagram @poznanmoment

Na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Roosevelta do Rynku Jeżyckiego na kilkadziesiąt minut wstrzymano ruch tramwajowy. Tramwaje linii 8 i 18 w kierunku Ogrodów kursowały objazdami przez ulice Zwierzyniecką i Kraszewskiego.