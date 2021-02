Nie odleciał do Afryki, wybrał życie w mieście. Musieli go złapać, by ocalić przed mrozem

Nie poleciał na południe, został w Polsce. Kręcił się w okolicach poznańskiej Środki, gdzie regularnie fotografowali go mieszkańcy. Kiedy jednak nadszedł silny mróz, losem bociana zainteresowało się zoo. I uratowało go przed śmiercią.

Głośno było o nim już w maju, gdy przyleciał do Poznania. Bo bociany raczej unikają miast, a już szczególnie ich centrum - wolą raczej wsie, miejsca spokojniejsze, bardziej zielone, z dala od dużego ruchu ulicznego.

"Jest z nami w Barce od początku pandemii. Potrzebujemy się nawzajem. Chce być blisko nas. Zwiastuje nowe życie, które jest dopiero przed nami. Uwił już u nas swoje gniazdko, bo choć jest wolny, to i z nami bezpieczny" - opisywała go Fundacja Barka.

Już w listopadzie zwróciła na niego uwagę Straż Miejska, gdy spacerował po dworcu autobusowym. "Wczoraj, podczas patrolu w okolicach Ronda Śródka, na Dworcu MPK strażnicy z Nowego Miasta zauważyli bociana. W dodatku był bez maseczki!" - śmiali się strażnicy, informując o nieudanych próbach odgonienia go na tereny poza dworcem.

Jednocześnie apelowali do mieszkańców, by ci nie dokarmiali boćka. "Kiedy nie musi szukać pożywienia, nie odleci. A kiedy zima jednak nadejdzie może skończyć się to dla niego tragicznie" - podkreślali.