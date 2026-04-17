Poznań Ewakuowali ponad 200 osób. Uszkodzony gazociąg w centrum Poznania

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Straż pożarna odebrała zgłoszenie o zdarzeniu w centrum Poznania około południa. - Na ulicy Niezłomnych doszło do rozszczelnienia gazociągu niskiego ciśnienia. Ewakuowano ponad 200 osób z pobliskich budynków - powiedział rzecznik poznańskiej straży. Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Na miejscu nadal działa pięć zastępów straży, a także pogotowie gazowe. Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania poinformowało na portalu społecznościowym, że "w związku z awarią w rejonie ul. Niezłomnych występują utrudnienia w ruchu drogowym". "Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w powyższej lokalizacji do czasu jej usunięcia" - zaapelowano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD