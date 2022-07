Policjanci wywieźli pijanego 36-latka do lasu, zmarł. Proces rozpocznie się od nowa

Zamiast na izbę wytrzeźwień, wywieźli pijanego mężczyznę do lasu. Tam 36-latek zmarł. Sąd Okręgowy w Gnieźnie miał we wtorek wydać wyrok w sprawie byłych już policjantów, uznał jednak, że sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia.

Proces przeciwko Karolinie F. i Filipowi S. ruszył we wrześniu 2019 roku przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie. Jak wynikało z aktu oskarżenia byli już funkcjonariusze - policjant i policjantka - mieli wywieźć do lasu pijanego 36-latka i tam go pozostawić. Mężczyzna zmarł. Śledczy zarzucali im niedopełnienie obowiązków służbowych, nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz bezprawne pozbawienie wolności 36-latka. Groziło im za to nawet pięć lat więzienia.

W czerwcu 2021 roku sąd pierwszej instancji skazał dwójkę policjantów na kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz 4-letni zakaz sprawowania funkcji w służbach mundurowych.

Wówczas sąd stwierdził, że nie ma dowodów na to, by 36-latek był uderzany przez policjanta. Nie stwierdził też, by funkcjonariusze spowodowali bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia mężczyzny.

Od wyroku odwołali się prokuratura i rodzina ofiary. Sąd apelacyjny przychylił się do ich argumentów. Sędzia Anna Judejko podkreśliła, że wywiezienie pokrzywdzonego do lasu przez policjantów było bezprawne i było to pozbawienie go wolności. Sąd nie wykazał, by odbyło się to za świadomą zgodą mężczyzny.

- Sąd nie podzielił stanowiska sądu pierwszej instancji. W związku z tym konieczne było uchylenie zasadzonego wyroku w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania (...) Sąd odwoławczy nie może zmienić zasądzonego wyroku w sytuacji, w której oskarżony przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony - tłumaczyła sędzia.

Policjant twierdził, że zatrzymany sam prosił o zostawienie w lesie

W trakcie śledztwa oskarżona policjantka przyznała się do popełnionego czynu i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W sądzie podtrzymała swoje wyjaśnienia.

Jej partner z patrolu przyznał się w sądzie tylko do części stawianych zarzutów. Przekonywał, że nietrzeźwy miał ich prosić, by nie odstawiali go do domu, żeby matka nie widziała go w takim stanie.

Prokurator w trakcie śledztwa nie dał wiary w te wyjaśnienia. Według wcześniejszych ustaleń, kiedy doszło do zdarzenia, policjantom miała się kończyć tego dnia służba. Najprawdopodobniej funkcjonariusze chcieli jak najszybciej wrócić do domu.

Zwłoki znaleziono nad jeziorem

Do zdarzenia doszło w połowie maja 2018 r. W podpoznańskich Pobiedziskach rodzina zgłosiła zaginięcie 36-latka. Mężczyzna miał wyjść z domu, nie było z nim kontaktu. Sprawę zaczęła badać policja. Dzień później zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze w kompleksie leśnym przy jeziorze Dobre. Śledczy ustalili, że w dniu, kiedy doszło do zdarzenia, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pobiedziskach, Karolina F. i Filip S., pełnili służbę patrolową. "Niedługo przed zakończeniem służby policjanci zostali wezwani na interwencję do nieprzytomnego mężczyzny, który leżał na poboczu przy drodze". - Policjant z trzyletnim stażem służby i policjantka z rokiem służby wzięli półprzytomnego mężczyznę, najprawdopodobniej mocno pijanego, i zamiast wezwać pogotowie czy odwieźć na izbę wytrzeźwień zawieźli go do lasu i tam zostawili. Tam mężczyzna zmarł - tłumaczył wówczas mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

"Pomimo przybycia na miejsce funkcjonariusze nie podjęli żadnych działań mających na celu ustalenie w sposób pewny stanu zdrowia mężczyzny. Nie sprawdzili jego trzeźwości, nie zapewnili mu opieki medycznej oraz nie udokumentowali w notatniku służbowym faktycznego przebiegu przeprowadzonych czynności" – informowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

.Prokuratura, która badała tę sprawę, wskazała, że powołani w sprawie biegli z Zakładu Medycyny Sądowej "nie stwierdzili, by śmierć pokrzywdzonego nastąpiła w wyniku bezpośredniego działania oskarżonych funkcjonariuszy". Przyczyną śmierci miał być krwiak w mózgu.

Zaraz po zdarzeniu funkcjonariusze zostali formalnie wydaleni z policji.

Autor:FC

Źródło: TVN 24 Poznań, PAP