Trzeba było działać szybko. Policjanci eskortowali matkę z dzieckiem. Nagranie

Funkcjonariusze z krośnieńskiej drogówki patrolowali ulice w miejscowości Pław (woj. lubuskie). Nagle podjechała do nich kobieta. W samochodzie oprócz niej znajdowało się małe dziecko. - Miało czterdziestostopniową gorączkę i wymagało pilnego udzielenia pomocy. Kobieta poprosiła naszych policjantów o eskortę do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - wskazuje kom. Justyna Kulka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Krośnie Odrzańskim.

"Nie zapomnę im tego do końca życia"

Podobna sytuacja miała miejsce w Pile. Tam również zdenerwowana kobieta poprosiła policjantów o pomoc, ale w dojeździe do domu. Co się stało? - Kobieta oznajmiła, że musi jak najszybciej dojechać do domu rodzinnego, znajdującego się w pobliskiej miejscowości, ponieważ jej tata prawdopodobnie dostał udaru. Co więcej, mężczyzna ten miał mieć pod swoją opieką dwójkę małych dzieci - relacjonuje st. sierż Magdalena Mróz, rzeczniczka pilskiej policji.