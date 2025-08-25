Podczas sprzeczki sięgnął po nóż. "Zadał cios w okolice klatki piersiowej"

Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim Źródło: Goggle Earth Pro

Prokurator przedstawił zarzuty 59-letniemu obywatelowi Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 45-latka z Mołdawii. Do zbrodni doszło w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Wiadomo, że pod wskazanym adresem mieszkało kilka osób. Zwłoki 59-latka znalazła właśnie jedna z tych osób - obywatel Białorusi.

- Zostaliśmy powiadomieni o sprawie w niedzielę około godziny 8. Zwłoki mężczyzny znaleziono w jednym z mieszkań na terenie Ostrowa Wielkopolskiego - przekazała mł. asp. Patrycja Naczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

- Jak wynika z poczynionych dotychczas ustaleń pokrzywdzony i podejrzany od godzin popołudniowych wspólnie spożywali alkohol. W czasie tego spotkania doszło między nimi do sprzeczki, podczas której mężczyźni zaczęli się szarpać i uderzać, a podejrzany zadał pokrzywdzonemu cios nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej - poinformował Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

"Zmieniał wersję wydarzeń"

Wiadomo, że prokurator zarzucił mężczyźnie, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu co najmniej dwa uderzenia w klatkę piersiową nożem o długości ostrza około 7 centymetrów, co doprowadziło do poważnych obrażeń, a ostatecznie do śmierci pokrzywdzonego.

- Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem prokuratora dyżurnego lekarza-biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz techników kryminalistycznych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, mężczyzna początkowo wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń jednakże skonfrontowany z dowodami przedstawionymi przez prokuratora przyznał się do stawianego mu zarzutu - dodał Meler.

Podejrzanemu grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Ze względu na surową karę prokuratura będzie wnioskować o areszt tymczasowy na trzy miesiące. - Postępowanie pozostaje w toku - dodał Meler.