Poznań Próbowała przemycić narkotyki do aresztu. Ukryła je pod językiem

Przesyłki pod lupą służb. Przejęto ponad 93 kilogramy narkotyków Źródło wideo: KGP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego interweniowali w tamtejszym areszcie śledczym. - Mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan się nie powiódł - poinformowała Ewa Golińska-Juras, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zamiast widzenia zatrzymanie i zarzuty

34-latka została zatrzymana. Wstępna badania wykazały, że susz, który przy niej znaleziono to marihuana. Podczas przesłuchania kobieta wyjaśniła, że narkotyki chciała przekazać swojemu partnerowi, z którym miała się spotkać podczas widzenia.

- Miała świadomość, że wnosi substancję zabronioną, jednak liczyła na to, że nie zostanie to wykryte podczas kontroli. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odpowie przed sądem - przekazała policjantka.