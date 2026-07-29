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Poznań

Próbowała przemycić narkotyki do aresztu. Ukryła je pod językiem

Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Przesyłki pod lupą służb. Przejęto ponad 93 kilogramy narkotyków
Źródło wideo: KGP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mieszanka Kalisza próbowała przemycić do aresztu narkotyki. Chciała je przekazać swojemu partnerowi podczas widzenia. Plan się nie powiódł, a 34-latka sama stanie przed sądem.

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego interweniowali w tamtejszym areszcie śledczym. - Mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan się nie powiódł - poinformowała Ewa Golińska-Juras, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zamiast widzenia zatrzymanie i zarzuty

34-latka została zatrzymana. Wstępna badania wykazały, że susz, który przy niej znaleziono to marihuana. Podczas przesłuchania kobieta wyjaśniła, że narkotyki chciała przekazać swojemu partnerowi, z którym miała się spotkać podczas widzenia.

- Miała świadomość, że wnosi substancję zabronioną, jednak liczyła na to, że nie zostanie to wykryte podczas kontroli. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odpowie przed sądem - przekazała policjantka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Narkotykiareszt śledczyPolicjaSłużba Więzienna
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