Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie

|
Chłopiec postrzelony z wiatrówki podczas zabawy w ogrodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Policja wyjaśnia sprawę - mówi Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka
Chłopiec został postrzelony z wiatrówki podczas zabawy w ogrodzie. Strzał oddał jego 13-letni brat. Dziecko trafiło do szpitala i przeszło operację. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia w Odolanowie w Wielkopolsce.

Do poważnego wypadku doszło w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim. Pięcioletni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17 na terenie prywatnej posesji.

- Jak ustalili policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, 13-letni chłopiec, który przebywał w ogrodzie, strzelał z wiatrówki. Gdy strzelał z niej do tarczy, na linię strzału wbiegł jego młodszy, pięcioletni brat. Chłopiec został raniony w podbrzusze - powiedziała nam Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.

Chłopczyk przeszedł operację

- Został do nas przewieziony pięcioletni chłopiec z raną postrzałową brzucha. Do zdarzenia doszło w wyniku niekontrolowanego użycia karabinka sportowego. Po diagnostyce w szpitalnym oddziale ratunkowym stwierdzono uraz penetrujący, uszkadzający również narządy jamy brzusznej. Pacjent został pilnie przewieziony na blok operacyjny i poddany zabiegowi operacyjnemu - powiedział nam Witold Miaśkiewicz ze szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Lekarze usunęli pocisk z jamy brzusznej dziecka. Chłopczyk po operacji trafił na oddział intensywnej terapii dziecięcej.

- Jego stan jest stabilny. Rokowania są poważne, ale raczej myślę, że wszystko będzie w porządku - dodał Witold Miaśkiewicz.

Policja wyjaśnia okoliczności

Policjanci zabezpieczyli wiatrówkę. Jak podkreślają - na taki rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie. Rodzice byli trzeźwi, nie odnotowano też w przeszłości pod tym adresem interwencji dotyczących przemocy. Poinformowano sąd rodzinny. Wstępnie ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. 

Blisko 40 procent nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej. MEN o sposobie na przeciwdziałanie zjawisku
Źródło: TVN24

Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało Radio Eska.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
Superwizjer
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
1 godz 43 min
pc
1945: Wojna na Pacyfiku
Udostępnij:
Tagi:
OdolanówPolicjadzieci
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zdjęcia zaginionej Eli z monitoringu
Poszukiwania 12-latki. "Mogła przygotowywać się do tego zniknięcia"
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie wiedziałem, że nie wolno"
Kraków
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
Polska
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Donald Trump
Apeluje do Trumpa w sprawie Iranu. "Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy"
Świat
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
Świat
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
METEO
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
METEO
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
Lubuskie
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
Łódź
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
Lublin
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
Kraków
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
Trójmiasto
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
METEO
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
METEO
shutterstock_2476648205
Shein przejmuje amerykańską markę. Transakcja warta 100 milionów dolarów
BIZNES
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna. Pisze o miłości
Świat
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Szef brytyjskiego Amazona: bezrobocie młodych to nie ich wina
BIZNES
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Mińsk Mazowiecki
Czy szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma? "Przedmiot, którego bardzo potrzebujemy"
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi na Hawajach
Trzęsienie poruszyło ludzi na wyspie. "Trwało dość długo"
METEO
Balon wylądował awaryjnie na szkolnym boisku w Olsztynie
W czasie lekcji przy szkole wylądował balon
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica