Śledztwa w sprawie fentanylu przejęła jedna prokuratura

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki - prokuraturze tej podlega mławska prokuratura - w sprawie powodów decyzji przeniesieniu postępowania odesłał do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Macieja Melera. On z kolei przekazał, że Prokuratura Regionalna w Łodzi wyznaczyła właśnie tamtejszą jednostkę do przeprowadzenia postępowania, powstałego z połączenia dwóch odrębnych spraw dotyczących fentanylu.

Trzy osoby zmarły po zażyciu fentanylu

Silny lek przeciwbólowy wyłącznie na receptę

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu insp. Piotr Janik informował w czerwcu, że policja analizuje każdą sprawę, w której dostaje choćby jak najmniejszy sygnał, że może mieć to związek z fentanylem. Odniósł się też do informacji medialnych o spowodowanych rzekomo przez przedawkowanie fentanylu 30 zgonach w Żurominie. "Analizujemy sprawy z 11 lat. Postępowania się toczą i nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć" - mówił wówczas insp. Janik.

20 śledztw związanych z fentanylem

Fentanyl znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.