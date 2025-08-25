Czołowe zderzenie pod Piłą. Nie żyje jedna osoba, cztery ranne

Milcz. Czołowe zderzenie auta z busem. Nie żyje kobieta Źródło: PSP Chodzież, KPP Piła

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy z Chodzieży zgłoszenie o wypadku w miejscowości Milcz odebrali o godzinie 8:34. Wysłał je automatycznie jeden z samochodów uczestniczących w wypadku.

- Zastępy zlokalizowały wypadek przed mostem od strony miejscowości Krzewina. Doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, a cztery zostały ranne - informuje kapitan Bartłomiej Braszak z Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

BMW zjechało na przeciwległy pas

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem marki BMW jechał od strony Krzewiny w kierunku Chodzieży i z nieustalonych przyczyn wyjechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z busem marki Peugeot.

- Niestety w wyniku tego zdarzenia 49-letnia pasażerka, która siedziała z tyłu bmw, poniosła śmierć na miejscu, a cztery osoby zostały zabrane do szpitala - to kierujący bmw 43-letni mężczyzna, 68-letnia pasażerka i dwóch mężczyzn, mieszkańców gminy Chodzież, którzy podróżowali w busie - mówi młodsza aspirant Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W wypadku zginęła jedna osoba Źródło: PSP Chodzież

Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej z Chodzieży, Piły oraz ochotników z Milcza i Kaczorów. Przyczyny i okoliczności wypadku bada policja.

Droga między Milczem a Kaczorami była zablokowana przez pięć godzin.