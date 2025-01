Przyszedł do rodziców z wizytą, znalazł ich martwych. Jest śledztwo prokuratury

"Ten scenariusz wydaje się uprawdopodobniony"

Również w poniedziałek, biegły z zakresu medycyny sądowej przeprowadził sekcję zwłok obu osób. - Czekamy na pisemne ustalenia. Na razie nie mamy informacji co do mechanizmu z jakim mieliśmy tu do czynienia, czy co do obrażeń - przekazał Grześkowiak.