Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"21-latek oddał w stronę swojego ojca kilkanaście strzałów z broni na metalowe kulki"

Strzelał do ojca
21‑latek z Leszna strzelał do ojca z broni pneumatycznej
Źródło: TVN24
21-latek groził ojcu oraz strzelał do niego z broni pneumatycznej w centrum Leszna (woj. wielkopolskie). Jak ustalili policjanci, mężczyzna ma też związek z kradzieżami markowych perfum o wartości ponad pięciu tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 stycznia w Lesznie. Na policję zgłosił się mężczyzna i powiedział, że jego 21-letni syn od około dwóch tygodni grozi mu pozbawieniem życia, a tego dnia strzelał w jego stronę z pistoletu pneumatycznego.

- Sytuacja miała miejsce w centrum Leszna, kiedy to 21-latek oddał w stronę swojego ojca kilkanaście strzałów z broni na metalowe kulki. Na szczęście nikomu nic się nie stało - informuje Monika Żymełka z leszczyńskiej policji.

Strzelał do ojca
Strzelał do ojca
Źródło: Policja Leszno

21-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, zatrzymany ma także związek z kradzieżami markowych perfum w leszczyńskich drogeriach.

Usłyszał zarzuty

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy przedstawili podejrzanemu zarzuty kierowania gróźb karalnych w stronę swojego ojca oraz narażenia go na utratę życia i zdrowia, a także dokonania kradzieży perfum o łącznej kwocie ponad pięciu tysięcy złotych.

Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień. Jest pod dozorem policji oraz ma zakaz zbliżania się i kontaktowania się z ojcem.

Grozi mu do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Leszno

Udostępnij:
TAGI:
LesznoWielkopolska
Czytaj także:
Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę
Świat
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protestują przeciwko fatalnym warunkom w schronisku dla psów. Chcą odwołania wójta
WARSZAWA
W Teksasie na ulice wyjeżdżają pługi śnieżne
Zimowa burza szaleje nad Stanami. "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu"
METEO
imageTitle
Djoković nie zwalnia tempa. Awans i wielkie osiągnięcie
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowe pieniądze dla piłkarki. Fani sportu doskonale znają jej ojca
EUROSPORT
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń wyścigowy doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
WARSZAWA
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zakłócał porządek, groził ekspedientce. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę
Szczecin
Ślisko, lód, zima, ślizgawica, gołoledź
Ostrzeżenia meteorologiczne dla 14 województw
METEO
imageTitle
Smutny dzień Linette i Zielińskiego. Koniec marzeń o triumfie
Najnowsze
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
BIZNES
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
METEO
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
W porę wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
WARSZAWA
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
imageTitle
"Trudno wytłumaczyć kobiecy tenis". Świątek po pełnym zwrotów akcji triumfie
EUROSPORT
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
WARSZAWA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Wznowili negocjacje pokojowe. Przy pośrednictwie USA
Świat
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
BIZNES
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że "kolega umarł", usłyszał zarzut zabójstwa
Trójmiasto
34-latek zginął w wypadku
34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje
Wrocław
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
"To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze". Wstrząsające sceny
Polska
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
METEO
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
WARSZAWA
22 1120 kadr na kino-0001
"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje
KADR NA KINO
imageTitle
Australijskie objawienie zagra ze Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
WARSZAWA
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
BIZNES
imageTitle
Z problemami, ale skutecznie. Świątek przetrwała kryzys i ma awans
EUROSPORT
Iga Świątek - Anna Kalinska
Iga Świątek pokonała Annę Kalinską
EUROSPORT
wenflon szpital badanie shutterstock_2427197645
To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
Piotr Wójcik
24 0900 gosc-0003
"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?
WOŚP 2026

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica