21‑latek z Leszna strzelał do ojca z broni pneumatycznej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 stycznia w Lesznie. Na policję zgłosił się mężczyzna i powiedział, że jego 21-letni syn od około dwóch tygodni grozi mu pozbawieniem życia, a tego dnia strzelał w jego stronę z pistoletu pneumatycznego.

- Sytuacja miała miejsce w centrum Leszna, kiedy to 21-latek oddał w stronę swojego ojca kilkanaście strzałów z broni na metalowe kulki. Na szczęście nikomu nic się nie stało - informuje Monika Żymełka z leszczyńskiej policji.

Strzelał do ojca Źródło: Policja Leszno

21-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, zatrzymany ma także związek z kradzieżami markowych perfum w leszczyńskich drogeriach.

Usłyszał zarzuty

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy przedstawili podejrzanemu zarzuty kierowania gróźb karalnych w stronę swojego ojca oraz narażenia go na utratę życia i zdrowia, a także dokonania kradzieży perfum o łącznej kwocie ponad pięciu tysięcy złotych.

Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień. Jest pod dozorem policji oraz ma zakaz zbliżania się i kontaktowania się z ojcem.

Grozi mu do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD