Po 75 latach wykopali karabin. "Niesamowite i zaskakujące odkrycie"

Broń pochodzi z września 1939 roku. Używana była przez polskich żołnierzy podczas kampanii wrześniowej, na Westerplatte czy w Powstaniu Warszawskim. Znaleziono go jednak w miejscu zupełnie nieoczywistym - w zasypanych poniemieckich pomieszczeniach w Kostrzynie nad Odrą.

- W pomieszczeniu, w którym go znaleźliśmy, było dużo akumulatorów powrzucanych, co by znaczyło, że w tym miejscu mógł być jakiś punkt sztabowy z radiostacją i może na wyposażeniu mieli tego browninga? Ale mógł też być wrzucony przez okiennice... - snuje domysły Paweł Piątkiewicz ze Stowarzyszenia Eksploracji Perkun.