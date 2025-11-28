Zderzyły się cztery pojazdy, dwie osoby są ranne

Kostrzyn. Karambol na DK92. Zderzyły się cztery pojazdy Źródło: KWP Poznań

Jak informował dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie o wypadku z udziałem kilku samochodów wpłynęło około godziny 12:40. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 92 na wysokości ulicy Wrzesińskiej, na nitce prowadzącej w kierunku Wrześni.

Do wypadku doszło w Kostrzynie Źródło: KWP Poznań

Dwie osoby trafiły do szpitala

- W wyniku tego zdarzenia dwie osoby - kierowca i pasażer auta osobowego - trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wypadek na DK92 Źródło: KWP Poznań

Trasa w kierunku Wrześni jest całkowicie zablokowana, na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Policja wytyczyła objazdy przez ulice:: Poznańską, Półwiejską, Warszawską, Średzką i Wrzesińską.

Droga w kierunku Wrześni jest zablokowana Źródło: KWP Poznań

