Zderzyły się cztery pojazdy, dwie osoby są ranne

Jak informował dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie o wypadku z udziałem kilku samochodów wpłynęło około godziny 12:40. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 92 na wysokości ulicy Wrzesińskiej, na nitce prowadzącej w kierunku Wrześni.
Dwie osoby trafiły do szpitala
- W wyniku tego zdarzenia dwie osoby - kierowca i pasażer auta osobowego - trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Trasa w kierunku Wrześni jest całkowicie zablokowana, na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Policja wytyczyła objazdy przez ulice:: Poznańską, Półwiejską, Warszawską, Średzką i Wrzesińską.
