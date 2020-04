W Poznaniu zmarł kolejny zakażony pacjent. "Mimo intensywnej terapii utrzymywał się stan krytyczny"

Był w ciężkim stanie

- To jest siódmy zgon, gdzie ewidentnie obraz kliniczny oraz wyniki testu na obecność koronawirusa wskazują COVID-19 jako przyczynę śmierci i taka przyczyna została wpisana (do karty zgonu – dop. red.) – powiedział Górny.

W środę zmarło trzech seniorów

- Niestety, trzech kolejnych pacjentów zmarło, mimo intensywnej terapii. Były to osoby w wieku podeszłym, obciążone chorobowo. Niemniej, nie zmarły one z powodu chorób współistniejących, tylko z powodu ewidentnie zakażenia COVID-19, które wywołało zapalenie płuc śródmiąższowe, ostrą niewydolność oddechową – powiedział Górny. Dodał, że "im starszy człowiek i im więcej występujących czynników ryzyka, jak choroby, leki, które pobiera – to niestety sprzyja temu, że przebieg choroby jest niepomyślny, podobnie przy innych chorobach zakaźnych". - To nie jest tak, że COVID-19 jest mityczną chorobą, w której zgony są wyłącznie z powodu chorób współistniejących – nie. One wikłają tę chorobę w sposób, który powoduje jej ciężki przebieg – podkreślił Górny.