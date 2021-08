Bez zapisów i jedną dawką. Szczepienia przeciw COVID-19 w klasztorze dominikanów w Poznaniu

W klasztorze dominikanów w Poznaniu ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Przyjść może każdy i to bez wcześniejszej rejestracji. Chętnym zostanie podany jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. - Szczepienia to obecnie jedyny sposób na ochronę zdrowia, życia i powrót do normalności, dlatego włączamy się do akcji, jak tylko możemy - powiedział ojciec Michał Śliż.