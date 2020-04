Polscy naukowcy stworzyli test na koronawirusa. Produkcja ruszy w przyszłym tygodniu

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania stworzyli pierwszy polski test na koronawirusa. Pierwsza partia wyprodukowana zostanie w przyszłym tygodniu. Testy trafią do Ministerstwa Zdrowia, które odpowiadać będzie za ich dystrybucję.

To pierwszy całkowicie polski test na koronawirusa. - Chcieliśmy skonstruować test oparty całkowicie o polskie odczynniki. Chodziło o to, żebyśmy mogli sukcesywnie go produkować, w zależności o zapotrzebowania. Ten test jest kilkukrotnie tańszy od tych komercyjnych, dostępnych obecnie na rynku – wyjaśnia dr Luiza Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.