Poznań Zderzenie pięciu aut. Są ranni

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Pięć samochodów zderzyło się na drodze krajowej nr 25 w Modle Królewskiej w powiecie konińskim w Wielkopolsce. Jedno z aut wpadło do rowu. W wypadku rannych zostało pięć osób.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 17.15 na 255. kilometrze trasy.

Droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia dotyczą odcinka Konin - Rychwał.

Jak przekazano w punkcie informacji drogowej GDDKiA, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Mogą one potrwać do godziny 21. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci.