Zwłoki 14-latki zostały znalezione rano w jednym z mieszkań na terenie osiedla Spółdzielczego w Kępnie. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator.

Zatrzymany 24-latek

Mł. Insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy KWP w Poznaniu poinformował, że matka dziewczynki w czasie gdy doszło do tragedii, przebywała w pracy. - Podczas oględzin nie były widoczne żadne obrażenia na ciele 14-latki. Potwierdzamy, że w związku z tą sprawą został zatrzymany 24-letni obywatel Ukrainy. Na razie to wszystkie informacje, jakie możemy podać. Policjanci w uzgodnieniu z prokuratorem zbierają kolejne informacje, analizują je i wyjaśniają wszystkie okoliczności - przekazał policjant. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 14-latki, która ma pomóc wyjaśnić, jak doszło do jej śmierci.