Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku

Zatrzymany 36-latek to mieszkaniec Legnicy. Według ustaleń policjantów z Kępna to właśnie on odpowiada za włamania i usiłowania włamania do 56 skrytek w paczkomatach. Podejrzany nie ograniczał się do jednego automatu. Działał na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.
- Policjanci w wyniku pracy operacyjnej ustalili tożsamość podejrzanego i rozpoczęli jego obserwację. W nocy z 15 na 16 stycznia w Trzcinicy zauważyli, że mężczyzna wybiera się w kierunku paczkomatu, a w ręce trzyma łom - zrelacjonowała Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
36-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. Mężczyzna przyznał się do zamiaru kradzieży z włamaniem.
- Podczas przeszukania jego samochodu policjanci ujawnili trzy oryginalnie zapakowane paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w miejscowości Komorzno (Opolszczyzna). 36-latek w rozmowie z policjantami potwierdził, że tej samej nocy był w tej miejscowości i tam włamał się do paczkomatu - opisała Wylęga.
Usłyszał 56 zarzutów
Jak działał 36-latek? Po prostu otwierał skrytki i zabierał wszystko, co było wartościowe. Na szczęście, większość ze skrytek, do których udało mu się dostać nie zawierała paczek. 36-latek usłyszał 56 zarzutów za usiłowanie i dokonanie włamań, do których się przyznał.
Za popełnione przestępstwa może mu grozić do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kępno