Poznań

Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku

Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Włamywał się do skrytek i kradł paczki. Wpadł na gorącym uczynku
Źródło: KPP Kępno
Do paczkomatów chodził po cudze przesyłki, a zamiast aplikacji używał łomu. Policjanci z Kępna (Wielkopolska) zatrzymali 36-latka, który włamał się do 56 skrytek. Mężczyzna działał na terenie kilku województw.

Zatrzymany 36-latek to mieszkaniec Legnicy. Według ustaleń policjantów z Kępna to właśnie on odpowiada za włamania i usiłowania włamania do 56 skrytek w paczkomatach. Podejrzany nie ograniczał się do jednego automatu. Działał na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

- Policjanci w wyniku pracy operacyjnej ustalili tożsamość podejrzanego i rozpoczęli jego obserwację. W nocy z 15 na 16 stycznia w Trzcinicy zauważyli, że mężczyzna wybiera się w kierunku paczkomatu, a w ręce trzyma łom - zrelacjonowała Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Źródło: KPP Kępno

36-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. Mężczyzna przyznał się do zamiaru kradzieży z włamaniem.

- Podczas przeszukania jego samochodu policjanci ujawnili trzy oryginalnie zapakowane paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w miejscowości Komorzno (Opolszczyzna). 36-latek w rozmowie z policjantami potwierdził, że tej samej nocy był w tej miejscowości i tam włamał się do paczkomatu - opisała Wylęga.

Do otwierania skrytek używał łomu
Do otwierania skrytek używał łomu
Źródło: KPP Kępno

Usłyszał 56 zarzutów

Jak działał 36-latek? Po prostu otwierał skrytki i zabierał wszystko, co było wartościowe. Na szczęście, większość ze skrytek, do których udało mu się dostać nie zawierała paczek. 36-latek usłyszał 56 zarzutów za usiłowanie i dokonanie włamań, do których się przyznał.

Za popełnione przestępstwa może mu grozić do 10 lat więzienia.

Chciał być kurierem, to był jego dzień próbny. Policja: ukradł pieniądze i dwie przesyłki

Chciał być kurierem, to był jego dzień próbny. Policja: ukradł pieniądze i dwie przesyłki

Trójmiasto

Kurier kradł biżuterię z przesyłek

Wrocław
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Kępno

PolicjaWielkopolskaWojewództwo dolnośląskiewojewództwo opolskiewojewództwo lubuskie
