Młotkiem próbowała rozbić bankomat, wybiła szyby w urzędzie skarbowym

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 43-latce, która próbowała się włamać do bankomatu w Kępnie. Kobieta uderzała w urządzenie młotkiem, licząc, że w ten sposób dostanie się do pieniędzy. Jeszcze tej samej nocy uszkodziła kilka szyb w urzędzie skarbowym.

W Kępnie (woj. wielkopolskie) zatrzymano kobietę, która w nocy z 8 na 9 stycznia próbowała włamać się do bankomatu. - Pod osłoną nocy, uderzając kilkukrotnie młotkiem próbowała dostać się do pieniędzy znajdujących się w bankomacie. Ostatecznie sprawczyni nie udało się pokonać zabezpieczeń – przekazała sierż. Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Odwiedziła z młotkiem również urząd skarbowy

Okazało się również, że jeszcze tej samej nocy 43-latka rozbiła pięć szyb w budynku Urzędu Skarbowego w Kępnie. Szkody, które wyrządziła próbując włamać się do bankomatu oraz uszkadzając szyby w urzędzie wstępnie oszacowano na co najmniej 10 tysięcy złotych.

Dzielnicowi ustalili tożsamość sprawczyni i zatrzymali ją. - 43-latka przyznała się do popełnienia przestępstwa. Nie wskazała, dlaczego zniszczyła szyby. Jeśli zaś chodzi o zniszczenie bankomatu to liczyła, że jak będzie uderzać w bankomat młotkiem to w końcu go sforsuje i dotrze do pieniędzy – dodała rzeczniczka kępińskiej policji.