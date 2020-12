"Legenda o zakopanym depozycie broni okazała się prawdziwa"

Ukryte pod akacją

- Ten ostatni to fenomenalne znalezisko, to dla wielu prawdziwy rarytas kolekcjonerski. Wyprodukowano zaledwie kilka tysięcy egzemplarzy tej broni. Służył do obrony III Rzeszy, więc nie mógł tu trafić z regularną armią. Przypuszczamy, że przynieśli go żołnierze wyklęci - tłumaczy Kurowiak.