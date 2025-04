Skończy 86 lat, przystępuje do matury. Zdaje ją też jego wnuk

Józef Peruga ma 85 lat i właśnie przystąpił do matury. "Zdam, dobra. Nie zdam, też dobra" Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku skończy 86 lat, jest najstarszym tegorocznym maturzystą w kraju. W ubiegłym roku nie zdał egzaminu dojrzałości, ale to go nie zniechęciło. Ten rok jest dla seniora szczególny, ponieważ maturę będzie zdawał też jego wnuk.

Przed rokiem Józef Peruga podszedł do egzaminów z języka polskiego, niemieckiego, matematyki i geografii. Egzaminy zdawał razem z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Do matury przygotowywał się sam. - Wszystko z książek i dużo pamiętałem ze szkoły średniej - mówił Józef Peruga.

W rozmowie z Gazetą Wyborczą mówił, że bezskutecznie szukał korepetytorów, bo każdy mu odmawiał - jak podejrzewa, ze względu na wiek. "Był częstym gościem biblioteki. Wypożyczał książki, ćwiczenia, mapy. Języka niemieckiego uczył się słuchając pożyczonych kaset" - opisywała "Wyborcza".

Zdał egzaminy ustne, natomiast nie poradził sobie na egzaminach pisemnych z matematyki i języka polskiego.

Powodem miała być przebyta operacja w związku z chorobą oczu. - Miałem wtedy ogromne trudności z pisaniem – powiedział. Zapowiadał wtedy, że nie podda się i zamierza spróbować jeszcze raz za rok. I tak też się stało

W tym roku spodziewa się pozytywnych wyników. - Dbam o oczy. Codziennie zakrapiam je lekarstwem i wyrobiłem sobie specjalne okulary – powiedział.

"Na studia już się nie wybieram"

Pan Józef będzie zdawał egzaminy z języka polskiego, niemieckiego, matematyki i geografii. Do matury przygotowywał się przez cały miniony rok.

Matura 2025 – jak stwierdził – ma dla niego wyjątkowe znaczenie, ponieważ do egzaminu dojrzałości przystępuje także jego wnuk w jednej ze szkół w Jeleniej Górze.

Jeszcze w ubiegłym roku senior twierdził, że po maturze będzie chciał dostać się na studia. - Dzisiaj wiem, że marzę już tylko o tym, żeby zdać maturę, robię to dla siebie. Na studia już się nie wybieram. Wiek i choroby już nie pozwalają – powiedział.

Mężczyzna zaczął myśleć o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości pięć lat temu. - Wtedy maturę zdał jeden z moich znajomych. Zrobiło to na mnie duże wrażenie i pomyślałem wówczas, że ja też mogę spróbować - powiedział.

Przed rokiem mówił, że dziwi się młodym uczniom, którzy kończą szkołę średnią, a później nie przystępują do matury. - Mówię wam: nie jest źle! Idźcie zdawać maturę. Skoro ja w tym wieku dałem sobie radę, to wy też - powiedział. - Z wykształceniem żyje się łatwiej. Chciałem być policjantem, pracować w wydziale ruchu drogowego. Nie udało się, bo tego wykształcenia zabrakło. Idźcie na maturę. Warto. Nie ma się czego bać! - zachęca cytowany przez portal kalisz.pl.

Gratulował mu prezydent miasta

Postawa seniora odbiła się szerokim echem w mediach lokalnych, ogólnopolskich i na portalach społecznościowych. Seniorowi osobiście pogratulował m. in. prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, wskazując na mężczyznę jako osobę godną do naśladowania. - Jak widać wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli się chce i ma się marzenia - powiedział wówczas prezydent.

- Gratulowali mi znajomi, obcy, których spotkałem na ulicy a nawet policjanci - powiedział.

Jako dziecko trafił do niemeickiego obozu

Pan Józef urodził się w sierpniu 1939 r. w okolicach Turku w Wielkopolsce. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem obróbki skrawaniem, zawodu wyuczył się w Kaliszu. Pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów.

16 lat temu, za namową kolegów, skończył nieistniejące już technikum uzupełniające dla dorosłych, a do podejścia do matury namawiali go uczniowie, z którymi chodził do szkoły.

Józef Peruga przystąpi do egzaminu dojrzałości wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu.

Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy maturalne pisemne potrwają od 5 do 22 maja, ustne od 9 do 24 maja. Dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią w terminie głównym, będzie w dniach 3-17 czerwca.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r. Sesję egzaminów poprawkowych zaplanowano na 19-20 sierpnia. Wyniki egzaminu będą ogłoszone 10 września.