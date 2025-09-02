Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu przekazuje, że żółty ford mustang zjechał z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca wydostał się z wraku bez poważniejszych obrażeń. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, przebadali jego trzeźwość. - Okazało się, że 35-latek ma nie tylko ponad promil alkoholu w organizmie, ale ma też zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi - informuje podkomisarz Jaworska-Wojnicz.

Auto wypadło z drogi i dachowało Źródło: KM PSP Kalisz

Kierowca był pijany i bez uprawnień Źródło: KM PSP Kalisz

Lokalne media: auto kupił dzień wcześniej

Policjantka zaznacza, że kierowca na szczęście nikomu nie zrobił krzywdy.

- Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz do trzech lat pozbawienia wolności. Oprócz tego sąd ma obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres od trzech do 15 lat. Kierowca będzie musiał też zapłacić świadczenie na Fundusz Sprawiedliwości - wylicza policjantka.

Portal Kalisz24 Info ustalił, że 35-latek długo nie nacieszył się sportowym autem. Jak podał, żółtego mustanga miał kupić ledwie dobę przed zdarzeniem.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD