Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany

Kierowca był pijany i bez uprawnień
Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia
Źródło: tvn24.pl
Ponad promil alkoholu w organizmie miał 35-letni kierowca żółtego mustanga, który rozbił się w niedzielę w miejscowości Szczytniki (Wielkopolska). Policja podaje, że w zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, a lokalne media, że kierowca rozbił auto, które kupił dzień wcześniej.

Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu przekazuje, że żółty ford mustang zjechał z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca wydostał się z wraku bez poważniejszych obrażeń. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, przebadali jego trzeźwość. - Okazało się, że 35-latek ma nie tylko ponad promil alkoholu w organizmie, ale ma też zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi - informuje podkomisarz Jaworska-Wojnicz.

Auto wypadło z drogi i dachowało
Auto wypadło z drogi i dachowało
Źródło: KM PSP Kalisz
Kierowca był pijany i bez uprawnień
Kierowca był pijany i bez uprawnień
Źródło: KM PSP Kalisz

Lokalne media: auto kupił dzień wcześniej

Policjantka zaznacza, że kierowca na szczęście nikomu nie zrobił krzywdy.

- Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz do trzech lat pozbawienia wolności. Oprócz tego sąd ma obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres od trzech do 15 lat. Kierowca będzie musiał też zapłacić świadczenie na Fundusz Sprawiedliwości - wylicza policjantka.

Portal Kalisz24 Info ustalił, że 35-latek długo nie nacieszył się sportowym autem. Jak podał, żółtego mustanga miał kupić ledwie dobę przed zdarzeniem.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Kalisz

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaAlkoholKaliszPolicjaWielkopolskaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
WARSZAWA
Wyrok sądu
Chłopcy zjeżdżali na pontonie i spadli ze skarpy. Decyzja sądu w sprawie rodziców
Rzeszów
Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym, Ustroń
Koloniści z opiekunem przebiegli przez zamknięty przejazd kolejowy. "Mieli zgodę"
Katowice
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Ten szczyt to "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą"
Świat
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach
Ogromny pożar w sortowni odpadów. Decyzja prokuratury
Lublin
Warszawa
Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"
BIZNES
Andrej Parubij
Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania
Świat
Karol Nawrocki
"Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej"
Polska
Anguilla, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim
Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
WARSZAWA
shutterstock_1431976775
W wakacje to miejsce odwiedziło ponad 712 tysięcy osób
Trójmiasto
Pociąg Kim Dzong Una (zdjęcie z kwietnia 2019 roku)
Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu
Świat
imageTitle
"Mówisz: Włochy, myślisz: wygrana". Bojowe nastroje Polek
EUROSPORT
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Polska
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Już wzrosło o 30 procent, a "może jeszcze zdrożeć"
BIZNES
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka. "Podczas powodzi niektórzy katolicy tracili cały dorobek życia"
WARSZAWA
Od lewej: łyska i głowienka
Kilka tysięcy przeżyje, 10 razy więcej odstrzelą. "Logiczny kompromis"
Bartłomiej Plewnia
lekarz okulista badanie oko shutterstock_2266690753
Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie
Zdrowie
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Tajwanki. Niejasne tłumaczenia
EUROSPORT
Donald Trump
Trump dał 11 rad "zmieniających życie". Zwraca uwagę numer osiem
Świat
31-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu
Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki
Lublin
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
METEO
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze. Apel policji
WARSZAWA
Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę
Ciało kobiety na klatce schodowej, policja zatrzymała 48-latka
Łódź
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Chciał wyłudzić kolejne tysiące złotych. Seniorka ustaliła plan działania z policjantami
Szczecin
shutterstock_1086242975
Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji
BIZNES
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
METEO
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica