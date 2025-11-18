Logo strona główna
Poznań

Myślał, że pisze do 11-latki. Strażak ochotnik z zarzutem

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Do zdarzenia doszło w powiecie kaliskim
Źródło: Google Earth
Mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzut usiłowania prezentowania treści pornograficznych, za co grozi mu do 6 lat więzienia. - Myślał, że nagrywane przez niego filmy pornograficzne trafiają do 11-letniej dziewczynki - powiedział prokurator Marcin Kubiak.

Kaliska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko mężczyźnie, należącemu do Ochotniczej Straży Pożarnej, któremu zarzucono usiłowanie przesłania osobie małoletniej poniżej 15 lat treści pornograficznych, zawierających fotografię i nagrania z własnym udziałem. Za ten czyn grozi mu od 2 miesięcy do 6 lat więzienia ze względu na fakt, że przestępstwo popełniono w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jak wyjaśnił Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, nieudolność polegała na tym, że podejrzany chciał popełnić czyn zabroniony i sądził, że koresponduje z 11-letnią dziewczynką. Natomiast rzeczywistym adresatem jego wiadomości była podszywająca się pod dziewczynkę dorosła osoba ze Stowarzyszenia GRAD Grupa Reagowania - Anioły Dzieciom, zajmującego się tropieniem pedofilów.

Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu

Mężczyzna przyznał się w prokuraturze do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu i twierdził, że nigdy nie spotkał się z osobą małoletnią. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się za pośrednictwem komunikatorów internetowych z osobami małoletnimi i podającymi się za małoletnie oraz poręczenie majątkowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym z gminy Blizanów koło Kalisza wydała we wtorek oświadczenie, które opublikowała na stronie społecznościowej jednostki. W komunikacie OSP poinformowała o natychmiastowym usunięciu mężczyzny ze swoich struktur. Zapewniła też, że podejrzany jako strażak nie prowadził szkoleń, zajęć dla dzieci i nie przebywał samodzielnie w ich otoczeniu podczas działań lub wydarzeń organizowanych przez OSP. Zaznaczyła, że zarzuty dotyczą życia prywatnego mężczyzny i nie mają związku z działalnością jednostki.

Oświadczenie OSP w Jankowie Pierwszym
Oświadczenie OSP w Jankowie Pierwszym
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

