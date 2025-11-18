Myślał, że pisze do 11-latki. Strażak ochotnik z zarzutem

Do zdarzenia doszło w powiecie kaliskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kaliska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko mężczyźnie, należącemu do Ochotniczej Straży Pożarnej, któremu zarzucono usiłowanie przesłania osobie małoletniej poniżej 15 lat treści pornograficznych, zawierających fotografię i nagrania z własnym udziałem. Za ten czyn grozi mu od 2 miesięcy do 6 lat więzienia ze względu na fakt, że przestępstwo popełniono w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jak wyjaśnił Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, nieudolność polegała na tym, że podejrzany chciał popełnić czyn zabroniony i sądził, że koresponduje z 11-letnią dziewczynką. Natomiast rzeczywistym adresatem jego wiadomości była podszywająca się pod dziewczynkę dorosła osoba ze Stowarzyszenia GRAD Grupa Reagowania - Anioły Dzieciom, zajmującego się tropieniem pedofilów.

Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu

Mężczyzna przyznał się w prokuraturze do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu i twierdził, że nigdy nie spotkał się z osobą małoletnią. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się za pośrednictwem komunikatorów internetowych z osobami małoletnimi i podającymi się za małoletnie oraz poręczenie majątkowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym z gminy Blizanów koło Kalisza wydała we wtorek oświadczenie, które opublikowała na stronie społecznościowej jednostki. W komunikacie OSP poinformowała o natychmiastowym usunięciu mężczyzny ze swoich struktur. Zapewniła też, że podejrzany jako strażak nie prowadził szkoleń, zajęć dla dzieci i nie przebywał samodzielnie w ich otoczeniu podczas działań lub wydarzeń organizowanych przez OSP. Zaznaczyła, że zarzuty dotyczą życia prywatnego mężczyzny i nie mają związku z działalnością jednostki.

Oświadczenie OSP w Jankowie Pierwszym Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym